Вдова Вороненкова отримала орден великомучениці Варвари

8 вересня 2017, 11:56 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Оперній співачці, дружині вбитого російського депутата Дениса Вороненкова Марії Максаковій, яка дала концерт у київській філармонії, вручили орден святої великомучениці Варвари. Про це 7 вересня повідомила Страна.

Орден Максаковою вручив Патріарх Філарет.

На концерті Максакова виконала партію Оксани з опери Запорожець за Дунаєм, фрагмент сюїти Казки про любов, а також знамениту «Нiч яка мiсячна» і українські народні пісні.

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теги до статті:Орден святої Варвари,УПЦ КП,Філарет (Денисенко)
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