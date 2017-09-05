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На Запоріжжі на місці підірваного за сталінських часів храму зроблять музей просто неба
7 вересня 2017, 11:41 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У сквері навпроти Гуляйпільської РДА вже розпочалися роботи зі створення музею просто неба - на згадку про споруджений ще у XX столітті Свято-Троїцький храм, який у 1934 році підірвали. Почали із встановлення каплички, виготовленої із дерев'яного зрубу.
Її офіційне відкриття припаде на листопад. Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на Гуляйполе.City.
Тут також частково благоустроять територію, де обов'язково встановлять камери відеоспостереження, а також - пам'ятний знаку у вигляді каменю та хреста. Окрім того, організатори хочуть знайти фундамент старої церкви, аби встановити точне місце розташування фундаменту храму та його конфігурацію.
Реалізація проекту, що передбачає озеленення території парку, освітлення, встановлення лавочок, подальше наповнення музею ексклюзивними речами епохи Гуляйпільщини, триватиме два – три роки.
Довідка.
Храм, на честь якого хочуть побудувати музей просто неба, описаний у книзі краєзнавця Сергія Полтавця "Діти дикого поля".
"Старожили Гуляйполя розповідали, що котлован під фундамент нової церкви викопали глибочезний. Коли його освячували, з дна ями виглядали лише верхівки хреста і корогв. Збудували храм на славу. Ще на дальніх під'їздах до села відкривався вид на п'ять високих бань Святотроїцької церкви та височезну дзвіницю. За розмірами архітектури церква справді стала величною будовою. Багаті прихожани села, серед яких були і поміщики, і купці, не поскупилися на кошти. Для стінних розписів запросили майстрів із Петербурга. Фрески були виконані надзвичайно майстерно і біблійні образи в очах людей наче оживали. Окрасою храму був і вівтар з царськими воротами, і люстри, і прекрасні ікони".
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