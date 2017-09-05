- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Скандал у Києво-Печерському заповіднику: два керівника і звернення в Генпрокуратуру
6 вересня 2017, 14:17 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У Києві триває скандал через конкурс на посаду гендиректора Національного Києво-Печерського заповідника. Керівника найбільшого музейного комплексу країни повинні були визначити ще минулого тижня, однак вибори були зірвані, повідомляє "Сегодня.иа".
Чинний генеральний директор Любомир Михайлина призначив виконуючим обов'язки свого першого заступника Олександра Овчара.
У той же час Мінкультури в обхід конкурсу поставило на посаду в. о. гендиректора Олександра Рудника. Фактично, у заповідника з'явилося відразу два керівника. Нагадаємо, 31 серпня повинні були провести вирішальне засідання конкурсної комісії та визначити, кому довірити управління заповідником (контракт з Любомиром Михайлиною закінчився на початку вересня). Проте кворуму зібрати не вдалося. Представники Мінкульту не з'явилися, а в міністерстві повідомили, що на їх офіційному сайті буде розміщена дата оголошення повторного конкурсного відбору.
"На ім'я міністра культури ми підписали звернення, щоб він вніс зміни до складу комісії, та трьох людей, призначених міністерством культури, замінили, розблокувавши таким чином роботу комісії. Замість цього нам повідомили, що конкурс не відбувся і буде оголошений новий, але ніяких розпоряджень про проведення нового конкурсу міністр культури не підписував. Так і законом це не передбачено. Якщо ж таке розпорядження з'явиться, ми будемо його оскаржувати в суді", — розповів голова конкурсної комісії Олександр Федоренко.
"Керуючись законом, я видав розпорядження, яким призначив виконавчим гендиректором Нацзаповідника свого першого заступника, про що повідомив міністерство. У свою чергу від Мінкультури у вівторок, в обід, нам прийшов ще один наказ про призначення виконуючого обов'язки гендиректора, іншої людини", — розповів Михайлина.
Обурені тим, що відбувається не тільки колектив заповідника, але й представники громадських організацій, які входять у конкурсну комісію. "Я написав звернення до Генпрокуратури, щоб вона втрутилася в ситуацію і дала правову оцінку діям міністерства", — розповів Федоренко.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В УПЦ (МП) поскаржилися ОБСЄ на "гоніння вірян" в Котюжинах на Тернопільщині | 6 вересня 2017, 14:44 | Протести і конфлікти
Скандал у Києво-Печерському заповіднику: два керівника і звернення в Генпрокуратуру | 6 вересня 2017, 14:17 | Релігія та культура |
В УГКЦ закликають не спалювати суху траву та опале листя | 6 вересня 2017, 13:32 | Релігія і суспільство |
Священика засуджено до дев'яти років в'язниці за спробу вбити секретаря Патріарха | 6 вересня 2017, 13:00 | Світові |
Папа Франциск сьогодні відправляється з чотириденним візитом до Колумбії | 6 вересня 2017, 12:11 | Ватикан |
Останні коментарі
- 6 вересня 2017, 18:25
Якщо Ви бачите протиріччя у "Офіційний сайт Апостольської столиці навіть не згадує про Україну." і "Situation in Ukraine Turning to the situation in Ukraine, Cardinal Parolin said |
- 6 вересня 2017, 17:00
Чекаєм, чекаєм! О сколько нам откритій чюдних Готовить мракобісся дух |
- 5 вересня 2017, 19:20
Ви, мабуть, не уважно читали і сам текст статті, і повідомлення сайту Ватикану на яке посилаєтесь. |
- 5 вересня 2017, 18:51
Невже в Україні є Закарпатська римо-католицька церква? Відірвана від Мукачівської дієцезії? |
- 5 вересня 2017, 14:41
От имени России выступают те, кто сто лет назад незаконно, путём лжи, обмана и массовых убийств начал управлять захваченной территорией страны. 100 лет уничтожения добра и справедливости. |
Популярні статті місяця
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 6 вересня 2017, 18:25
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
Коментарі