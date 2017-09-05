Скандал у Києво-Печерському заповіднику: два керівника і звернення в Генпрокуратуру

У Києві триває скандал через конкурс на посаду гендиректора Національного Києво-Печерського заповідника. Керівника найбільшого музейного комплексу країни повинні були визначити ще минулого тижня, однак вибори були зірвані, повідомляє "Сегодня.иа".

Чинний генеральний директор Любомир Михайлина призначив виконуючим обов'язки свого першого заступника Олександра Овчара.

У той же час Мінкультури в обхід конкурсу поставило на посаду в. о. гендиректора Олександра Рудника. Фактично, у заповідника з'явилося відразу два керівника. Нагадаємо, 31 серпня повинні були провести вирішальне засідання конкурсної комісії та визначити, кому довірити управління заповідником (контракт з Любомиром Михайлиною закінчився на початку вересня). Проте кворуму зібрати не вдалося. Представники Мінкульту не з'явилися, а в міністерстві повідомили, що на їх офіційному сайті буде розміщена дата оголошення повторного конкурсного відбору.

"На ім'я міністра культури ми підписали звернення, щоб він вніс зміни до складу комісії, та трьох людей, призначених міністерством культури, замінили, розблокувавши таким чином роботу комісії. Замість цього нам повідомили, що конкурс не відбувся і буде оголошений новий, але ніяких розпоряджень про проведення нового конкурсу міністр культури не підписував. Так і законом це не передбачено. Якщо ж таке розпорядження з'явиться, ми будемо його оскаржувати в суді", — розповів голова конкурсної комісії Олександр Федоренко.

"Керуючись законом, я видав розпорядження, яким призначив виконавчим гендиректором Нацзаповідника свого першого заступника, про що повідомив міністерство. У свою чергу від Мінкультури у вівторок, в обід, нам прийшов ще один наказ про призначення виконуючого обов'язки гендиректора, іншої людини", — розповів Михайлина.

Обурені тим, що відбувається не тільки колектив заповідника, але й представники громадських організацій, які входять у конкурсну комісію. "Я написав звернення до Генпрокуратури, щоб вона втрутилася в ситуацію і дала правову оцінку діям міністерства", — розповів Федоренко.