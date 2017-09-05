У Львові фестиваль богородичних піснеспівів присвятили Митрополиту Іларіону (Огієнку)

6 вересня 2017, 10:20 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

3 вересня в Успенському історичному храмі м. Львова УАПЦ провела V фестиваль богородичних піснеспівів  "Богородице, Діво, радуйся".

Цьогорічний захід було присвячено пам'яті видатного церковного, наукового, культурного діяча Митрополита Іларіона (проф. Івана Огієнка).

Фестиваль розпочався із спільної молитви та благословення заходу настоятелем Успенської ставропігійної церкви м. Львова митр. прот. Ігоря Бурмила.

Духовні твори виконали парафіяльні хори УАПЦ "Оранта" Успенської церкви м. Львова та храму св. Софії м. Золочева, "Родина" Преображенської церкви УГКЦ м. Львова, хор "Ставрос" Львівського ставропігійного братства св. ап. Андрія Первозваного м. Львова та Львівський муніципальний хор "Гомін".

Між піснеспівами присутні мали змогу почути поезію та цитати із наукового доробку Митрополита Іларіона, які виголошувала ведуча фестивалю п. Оксана Мончин.

У своєму слові настоятель храму ознайомив присутніх із творчим доробком видатного українця, його великою спадщиною, яка повертається в Україну із далекої Канади, куди емігрував владика після впровадження комуністичного режиму у Польщі.

В завершальному слові о.-настоятель висловив вдячність священикам-деканам, які прибули цього дня до храму: о. Василю Сагану (Золочівський декан), о. Олегу Древняку (Львівський декан), о. Роману Сотнику (Миколаївський декан), вручив дипломи учасника фестивалю (автор Іван Маркович) та пам'ятні книги, які були передані друзями з Канади (п. Роман Єренюк, м. Вінніпег), регентам хорів, а також подякував організатору та сценаристу фестивалю о. диякону Юрію Федіву за велику працю по розвитку духовної спадщини нашого українського народу.

V фестиваль богородичних піснеспівів  "Богородице, Діво, радуйся" завершився Спільною молитвою "Боже великий, єдиний".

Система Orphus
теги до статті:Релігія і культура
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • anatolius | 5 вересня 2017, 19:20

      Ви, мабуть, не уважно читали і сам текст статті, і повідомлення сайту Ватикану на яке посилаєтесь.

    • Микола Матківський | 5 вересня 2017, 18:51

      Невже в Україні є Закарпатська римо-католицька церква? Відірвана від Мукачівської дієцезії?

    • Стефан | 5 вересня 2017, 14:41

      От имени России выступают те, кто сто лет назад незаконно, путём лжи, обмана и массовых убийств начал управлять захваченной территорией страны. 100 лет уничтожения добра и справедливости.

    • Василий Петров | 5 вересня 2017, 14:39

      И чем больше звание т.н. душпастырей, начиная от самого малого, как пономарь и до епископа, митрополита, патриарха, тем большая дань возлагается к ногам их и тем громче свидетельство их о себе в том,

    • Василий Петров | 5 вересня 2017, 14:18

      Итак, всякий, приходящий в церковь с деньгами, равно как и всякий т.н. душпастырь эти деньги принимающий, эти оба тем самым уже свидетельствуют о себе, что отвергаются Царства Небесного!!!!!

    Популярні статті місяця