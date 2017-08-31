50 музикантів-християн взяло участь у з'їзді на Львівщині

Відбувся завершальний етап музичного курсу від студії звукозапису «Ceciliarec»: з'їзд у Львові-Брюховичах тривав три дні та став місцем зустрічі близько 50 музикантів-християн, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Кmc.in.ua.

В основу першого з'їзду музикантів, який проходив у жовтні 2016 у Львові-Брюховичах, було покладено музичну практику. Приїздили музиканти з Польщі – родина Цуджіхів; протягом трьох днів вони проводили майстер-класи з вокалу та гри на клавішних, гітарі, бас-гітарі, ударних.



Другий з'їзд, який тривав з 26 по 28 серпня 2017 року, мав духовний характер. Основним ведучим став християнський лідер, музикант і композитор Леопольд Твардовський із Польщі. Він влаштовував конференції про розуміння музики через призму християнства, пояснював, що таке музична молитва прослави та як мають підходити до неї музиканти. Під його керівництвом відбувалися молитви прослави та зцілення.



Цей з'їзд був одним із фінальних етапів музичного курсу від студії звукозапису «Ceciliarec». Цілий рік 9 гуртів, яким поталанило стати учасниками курсу, працювали з музикантами гурту «Кана» Христиною Підлісецькою й Олексієм Каплунським, а також із Оленою Скибою, організаторкою музичних з'їздів від 2000 року. Це проект, який має на меті розвиток християнських гуртів-початківців. Він передбачає ґрунтовну музичну, психологічну й духовну підготовку, просування гурту в медіа й організацію його роботи; молодим музикантам дають поради щодо написання й аранжування пісень.



Протягом року з кожним із 9 гуртів окремо було проведено по 4 триденні модулі. Усі учасники курсу зустрілися на двох з'їздах музикантів, виступили в Зарваниці на нічному концерті для учасників прощі та записали один спільний альбом.