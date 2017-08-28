- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Луцькому замку відбувся фестиваль дзвонового мистецтва «Благовіст Волині»
30 серпня 2017, 10:35 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Це духовно-мистецьке дійство у Луцьку відбувається вже впродовж 23-х років.
Цьогоріч свою майстерність демонстрували більше 20 дзвонарів. В рамках фестивалю відбулася також презентація книги голови Волинської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток та культури Галини Марчук «Мідний голос віків», проходили майстер-класи із ліплення та розпису глиняних дзвоників, екскурсії у музеї дзвонів.
Духовні піснеспіви звучали у виконанні хору луцького храму Холмської ікони Божої Матері УПЦ КП та хор студентів Волинської духовної семінарії УПЦ під керівництвом протоєрея Петра Муляра. Тематичні музичні твори та поезію виконували учасники аматорських формувань Будинку культури мікрорайону Вересневе.
Спеціальні Подяки за популяризацію дзвонового мистецтва та участь у фестивалі «Благовіст Волині», а також сувеніри-керамічні дзвоники, виготовлені спеціально до фестивалю луцькою майстринею Жанною Миляшкевич, вручили дзвонарям виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт і директор департаменту культури міської ради Тетяна Гнатів.
Організатори заходу – департамент культури міської ради та Волинська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток та культури. Про це інформує сайт Луцької міської ради.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Умані зберуться 30 тис. паломників на святкування юдейського Нового року | 30 серпня 2017, 15:11 | Юдейство |
«Іловайський деісис» – в столиці презентували виставку ікон | 30 серпня 2017, 14:17 | Релігія та культура |
У Львові УГКЦ зібрала катехитів з різних країн на Всецерковну конференцію | 30 серпня 2017, 14:16 | УГКЦ |
Анонс: 24-й форум видавців запрошує шанувальників слова до Львова | 30 серпня 2017, 13:50 | Анонси |
Вийшла книга проповідей архиєпископа Любомира (Гузара) | 30 серпня 2017, 13:41 | УГКЦ |
Останні коментарі
- 30 серпня 2017, 15:34
Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях. |
- 29 серпня 2017, 20:03
"Звідки дитина могла знати про своє майбутнє покликання?" Це - можливе. |
- 29 серпня 2017, 18:30
Якщо колись Ульянов, Джугашвілі чи фюрер прийняли хрещення в Церкві і потім, раз чи більше, відвідали храм - це означає що Церква мала зв'язки з РДСРП(б) чи з НСРПН? Якщо хлоп ранком побив жінку а |
- 29 серпня 2017, 16:20 |
- 29 серпня 2017, 16:12
Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина. |
Популярні статті місяця
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі