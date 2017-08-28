На найвищій горі Львівщини встановили статую Ісуса Христа

29 серпня 2017, 15:32 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

На горі Пікуй у Турківському районі місцеві селяни встановили 120-сантиметрову статую Ісуса Христа. Як пояснив ZAXID.NET сільський голова села Верхнє Гусне Іван Ільницький, статую встановили «задля миру» до Дня Незалежності і невдовзі ще мають освятити.

Як стало відомо РІСУ, це спільне рішення двох релігійних громад села – УГКЦ та УПЦ КП.

Гора Пікуй висотою 1408 м розташована на межі Львівщини і Закарпаття, вважається найвищою точкою Львівщини.

фото Marek Kusiak

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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

      Бабло рулит.

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

      Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:52

      А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело.

    • Pavel Kovalchuk | 29 серпня 2017, 15:44

      Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:40

      Я вже надивився брехні від СПЖ. І як вони перекручують інформацію також бачив. І вони самі не користуються офіційними даними поліції, а подають виключно як їм зручно, як потрібно замовникам. Особливо

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