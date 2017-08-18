Відомий рожевий православний собор у Чернівцях перефарбують

23 серпня 2017, 15:17 | Релігія та культура | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Свято-Духівському кафедральному соборі міста розпочали зовнішні ремонтні роботи: фасад реставрують і перефарбують. Ця церква є головим храмом УПЦ (МП) на Буковині і розташовується у самому центрі Чернівців – біля площі Соборної. Вона велика і може вмістити до 4 тисяч людей, — повідомляє власкор РІСУ Наталя Фещук.

Рожевий собор у Чернівцях

Вже кілька днів передня частина церкви повністю закрита спеціальною плівкою. Як з’ясувалося, так може тривати ще кілька місяців.

Рожевий собор у Чернівцях

У соборі розповідають, що фасад будівлі дуже потребував ремонту, бо мав тріщини. А заодно церкву і перефарбують. Фахівці вже не раз звертали увагу на те, що колір будівлі варто змінити, ну а пересічні городяни і взагалі насміхалися та в інтернеті називали собор “крейзі пінк”, “барбі-черч”, “рожевий Онуфрій”.

Отець Василь Запотічний, який одночасно є головою парафіяльної ради собору, каже, що ніхто над кольором не насміхався, а до рожевого вже звикли.

Рожевий собор у Чернівцях

«На фасаді собору ми вимушені збивати всю штукатурку, бо вона вже не тримається, — розповідає священик. – А так стіна провітриться, висохне. Ми вже збили штукатурку на майже половині цієї частини. Я думаю, що ремонтуватимемо фасад цього і наступного року».

Також в соборі ще не визначилися з кольором, але скоріше всього буде бежевий. «Колір собору теж зміниться. Буде орієнтовно бежевий, — повідомив о. Василь. — Первісний колір храму – охра, але тоді не було такого вибору відтінків. Зрештою, навіщо його відновлювати, якщо є кращий вибір кольорів? Хоча у нас є люди, які би хотіли зберегти рожевий колір. Коли багато років тому собор пофарбували у цей колір, мені на початку він не подобався теж. Але з часом я звик. Я думаю, що то мав вийти не такий саме колір, як є, але вийшло вже як вийшло...»

У соборі кажуть, фасад ремонтують за власні кошти і допомогу меценатів. Деякі прихожани навіть безкоштовно працюють.

«У нас немає відомостей, коли капітальний ремонт фасаду робили востаннє, — каже отець Василь. — Точно ще в дорадянський період. Також ми замінимо ще вісім вікон на дзвіниці».

Перший камінь у фундамент Свято-Духівського собору був закладений у липні 1844 року, а у липні 1864 р. владика Євген Гакман освятив кафедральний собор. Проте внутрішні оздоблювальні роботи продовжувались аж до кінця століття. Так, ще у 1892-1896 роках група віденьских художників розписувала стіни.

У 1961 році собор був закритий, цінності передали музеям, настінні розписи на нижній частині змивали водою. Дивом збереглися розписи на верхній частині стін. Після цього тут розташували склад, а в 1970 році — музей. У 1989 році у соборі відновилися богослужіння.

Рожевий собор у Чернівцях

Побудований храм у стилі італійського Ренесансу. За основу був узятий один з проектів Петербурзького Ісаківського Собору, подарований єпископу Гакману під час його паломництва до Троїце-Сергієвої лаври.

У 2006 році митрополи Євген Гакман – перший правосланий митрополит Буковини і Далмації, повернувся до цього собору – у вигляді величезного пам’ятника, який стоїть на території храму. Тоді його відривав лідер партії регіонів Віктор Янукович, а кошти на спорудження пам’ятника пожертвували тодішні члени місцевої організації згадуваної партії. Бронзова скульптура митрополита має висоту майже 5 метірв та важить 5 тонн.

Рожевий собор у Чернівцях

З правого боку собору є табличка з написом, що тут було поховано прах митрополита Євгена Гакмана. Митрополит Євген помер у Відні. Тлінні останки Владики привезли до Чернівців, прах поховали у східній частині вівтаря цієї ж церкви. За СССР могилу митрополита було сплюндровано. Його рештки перепоховали у донині невідомому місці…

Система Orphus
теги до статті:Свято-Духівський собор Чернівців,УПЦ (МП) на Буковині
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 23 серпня 2017, 22:46

      Алена, Ви з якої планети? Та керівництво УГКЦ, під тиском папської курії, мало не в засос цілюється з УПЦ

    • Василий Петров | 23 серпня 2017, 16:04

      Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых

    • Ігор Мицько | 23 серпня 2017, 13:36

      Папський посланець прибув до Маскви щоб урегулювати питання Путінських мільярдів у Ватиканському банку, Вони під загрозою замороження через американський 180-денний ультиматум. Україну він бачив в

    • Ігор Мицько | 23 серпня 2017, 10:21

      Невже нагадав?

    • Оленка | 22 серпня 2017, 19:53

      Навряд чи Ватикан цікавить вартість годинника патріарха Кирила.

    Популярні статті місяця