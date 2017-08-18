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24 серпня – безкоштовний вхід до резиденції митрополитів Буковини
23 серпня 2017, 14:30 | Релігія та культура | | 0 | | Код для блогу | |
Другий рік поспіль саме у День Незалежності Україну архітектурну перлину Чернівців – колишню резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, можна відвідати абсолютно безкоштовно.
Такий подарунок від Чернівецького університету отримують до головного державного свята країни всі туристи, які відвідають столицю Буковини 24 серпня. Жодна екскурсія у Чернівцях не обходиться без відвідин головних корпусів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича – колишньої резиденції православних буковинських митрополитів.
Інколи люди можуть не робити екскурсії містом, але побачити резиденцію – це святе, – каже Павло Колядинський, – керівник Чернівецького екскурсійного бюро. – Відповідно до указу ректора вузу, екскурсії резиденцією проводять тільки штатні університетські екскурсоводи. Тобто, ми доводимо туристів до резиденції, і там, передаємо їх, скажемо так, вже цим екскурсоводам. Екскурсійний офіс знаходиться в Семінарській церкві Трьох Святителів на території університету. Щодня, з десятої ранку і до 17.00 щопівгодини у резиденції проводяться екскурсії, працює два екскурсоводи. У дні, коли є великий наплив туристів, групи можуть складатися і по 50-70 осіб, і цим туристи часто незадоволені. Туристи підходять до воріт резиденції, у терміналі оплачують вартість ексурсії резиденцією, і з квитанцією охоронець пропускаєїх на територію.
Ошатні зали митрополичої резиденції, дендропарк, церква Трьох Святителів – усе це рукотворні шедеври не тільки загальноукраїнського, але і світового значення. Тому що 18 червня 2011 року архітектурний ансамбль – Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, включено до найпрестижнішого списку світового надбання – Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Екскурсія резиденцією триває 30-40 хвилин. Вона називається тематичною, включає відвідини колишніх митрополичих залів, церкви. Вартість квитка для дорослих 35 гривень, для студентів – 20, для дітей - 15. При групі менше шести осіб - 50 грн з людини. Опісля ескурсії всі бажаючі самостійно можуть оглянути університетський дендропарк, що позаду головного корпусу. Дендропарк, площею майже 5 гектарів, було сплановано у ландшафтному стилі одночасно з резиденцією.
Є також оглядова екскурсія резиденцією – без гіда і без відвідування інтер'єрів ( 20 гривень – дорослі, 10 – діти та студенти).
Архітектурний шедер – Резиденцію, почали зводити 1864 року за проектом чеськоготархітектора Йозефа Главки на замовлення православного релігійного фонду Буковини і тодішнього єпископа Євгена Гакмана. Завершили – 1882 року. Спеціально для цього технологічно складного (на той час) будівництва у Чернівцях організували роботу двох цегельних заводів і запрошували найкращих майстрів своєї справи з різних куточків Австро-Угорщини. Про це інформує Наталія Фещук.
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