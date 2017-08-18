24 серпня – безкоштовний вхід до резиденції митрополитів Буковини

23 серпня 2017, 14:30 | Релігія та культура | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Другий рік поспіль саме у День Незалежності Україну архітектурну перлину Чернівців – колишню резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, можна відвідати абсолютно безкоштовно.

Такий  подарунок від Чернівецького університету отримують до головного державного свята країни всі туристи, які відвідають столицю Буковини 24 серпня. Жодна екскурсія у Чернівцях не обходиться без відвідин головних корпусів Чернівецького національного університету ім.  Ю. Федьковича – колишньої резиденції православних буковинських митрополитів.

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Інколи люди можуть не робити екскурсії містом, але побачити резиденцію – це святе, ­ – каже Павло Колядинський, – керівник Чернівецького екскурсійного бюро. – Відповідно до указу ректора вузу, екскурсії резиденцією проводять тільки штатні університетські  екскурсоводи. Тобто, ми доводимо туристів до резиденції, і там, передаємо їх, скажемо так, вже цим екскурсоводам. Екскурсійний офіс знаходиться в Семінарській церкві Трьох Святителів на території університету. Щодня, з десятої ранку і до 17.00  щопівгодини у резиденції проводяться екскурсії, працює два екскурсоводи. У дні, коли є великий наплив туристів, групи можуть складатися і по 50-70 осіб, і цим туристи часто незадоволені. Туристи підходять до воріт резиденції, у терміналі оплачують вартість ексурсії резиденцією, і з квитанцією охоронець пропускаєїх на територію.

Ошатні зали митрополичої резиденції, дендропарк, церква Трьох Святителів – усе це рукотворні шедеври не тільки загальноукраїнського, але і світового значення. Тому що 18 червня 2011 року архітектурний ансамбль  – Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації,  включено до найпрестижнішого списку світового надбання – Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Екскурсія резиденцією триває 30-40 хвилин. Вона називається тематичною, включає відвідини колишніх митрополичих залів, церкви. Вартість квитка для   дорослих  35 гривень, для  студентів – 20, для дітей -  15. При групі менше шести  осіб -  50 грн з людини.  Опісля ескурсії всі бажаючі самостійно можуть оглянути університетський дендропарк, що позаду головного корпусу. Дендропарк, площею майже  5 гектарів, було сплановано у ландшафтному стилі одночасно з резиденцією.

Є також оглядова екскурсія резиденцією – без гіда і  без відвідування інтер'єрів ( 20 гривень – дорослі, 10 – діти та студенти).

Архітектурний шедер –  Резиденцію, почали зводити  1864 року за проектом чеськоготархітектора Йозефа Главки на замовлення православного релігійного фонду Буковини і тодішнього єпископа Євгена Гакмана. Завершили – 1882 року. Спеціально для цього технологічно складного (на той час) будівництва у Чернівцях організували роботу двох цегельних заводів і запрошували найкращих майстрів своєї справи з різних куточків Австро-Угорщини. Про це інформує Наталія Фещук.

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теги до статті:Резиденція митрополитів Буковини
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