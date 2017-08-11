На Одещині для зйомки художнього фільму повністю відбудували кірху

14 серпня 2017, 12:36 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

10 серпня на Одещині, в околицях селища Стара Еметівка (Біляївський район), розпочалися зйомки повнометражного художнього фільму «Антон» режисерки Зази Урушадзе, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.

Проект реалізують Україна, Грузія, Литва та Польща, зокрема, продюсерський центр ІнсайтМедіа у копродукції з Georgian International Films за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно та Грузинського національного кіноцентру, у асоціації з Одеською кіностудією та ARTBOX (Литва) у партнерстві із KRAKOVIA PRODUCCIONES (Польща). 

Для зйомок за декілька місяців в чистому полі було створено фрагмент німецького поселення з будинками, присадибними ділянками і повністю відбудованою кірхою. Зйомки фільму триватимуть до 7 жовтня. 

Кінопроект повнометражного художнього фільму «Антон» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 312 тис. грн, що складає 50% загальної вартості виробництва фільму.

Режисер-постановник фільму - Заза Урушадзе, автори сценарію: Заза Урушадзе, Вадим Єрмоленко, Дейл Ейслер.

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