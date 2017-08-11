Срібна монета-писанка з Канади поповнила колекцію Коломийського музею писанкового розпису

14 серпня 2017, 09:41 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Івано-Франківщині, у Коломийському музеї писанкового розпису, відбулася презентація й урочиста передача срібної монети “Традиційна українська писанка-2017”, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Рrostir.museum.

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Як і першу монету торік, цей цінний експонат для музею подарувала Марія Рипан – відома дослідниця українського народного мистецтва, мисткиня жіночих прикрас із бісеру та автор навчальних програм з цієї тематики.


Монету випустив Королівський монетний двір Канади як вияв шани українському мистецтву, що стало частиною культурної спадщини Канади. Номінал одноунцієвої срібної монети становить 20 доларів. Наклад -  всього п`ять тисяч екземплярів.

Ескізи для цієї монети, як і попередньої, розробила канадська художниця українського походження Енн К. Мораш. Аверс монети, де кожен елемент наповнений багатим символічним змістом, притаманним для традиційної писанки, оздоблений кольоровою емаллю. На реверсі – портрет англійської королеви Єлизавети ІІ.

Тепер відвідувачі музею мають нагоду побачити в експозиції вже дві срібні монети-писанки.

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теги до статті:Музей писанки,Писанки
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