У Єрусалимі створили 3D модель луцької синагоги

8 серпня 2017, 10:02 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Центрі єврейського мистецтва при Єврейському університеті у Єрусалимі (Ізраїль) створили 3D модель луцької синагоги. Архітектурна будівля є кубічною спорудою із прибудованою, але конструктивно з'єднаною вежею. Архітектура є ренесансною, повідомляє Район. Луцьк.

Пам’ять про луцьку Велику синагогу сьогодні активно підтримують за межами нашої держави закордонні дослідники та музейники. Так, у музеї єврейської діаспори Бет-Атфуцот в Тель-Авівському університеті зберігається макет синагоги, якою вона була до другої половини XIX століття.

На макеті відображені елементи, які після цього часу з певних причин були втрачені. У Центрі єврейського мистецтва Єврейського університету в Єрусалимі є електронна 3D-модель екстер'єру та інтер'єру синагоги. Досі не відомо, хто ж був архітектором?

До знищення у 1942 році синагога була квадратною в плані. Її розміри - 25х25 м. Споруда складалася із чотирьох основних частин: молитовного залу для чоловіків, двох бічних приміщень для жінок, навчання та оборонної вежі.

Висота молитовного залу, який зберігся та був відновлений, становить 14 м. Товщина стін — 1,5 м. Розміри молитовного залу становлять 14х16 м. Висота вежі — 17,4 м. На кожному із чотирьох фасадів головна частина споруди має по два вікна із дуговим завершенням.

В історії існує кілька назв луцької синагоги: Головна синагога, Старожитна синагога, Мурована синагога, Малий замок та Божниця.

 

 

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теги до статті:Синагога в Луцьку
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