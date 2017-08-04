- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Луганську УПЦ (МП) влаштувала протест проти фільму "Матильда"
7 серпня 2017, 11:54 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
В окупованому Луганську відбулася церковна акція проти демонстрації фільму "Матильда".
Як повідомляє підконтрольний "ЛНР" сайт, 1 серпня жителі під керівництвом священників Московського Патріархату провели молитовне стояння біля луганського храму святих Гурія, Самона і Авіва в Сквері Пам'яті, передає Depo.Донбас.
"Сьогодні Луганськ проявляє солідарність з іншими регіонами Росії в протидії демонстрації провокаційного фільму "Матильда". У рік сторіччя трагічних подій 1917 року, напередодні сторіччя розстрілу царської сім'ї, вихід на екрани подібного фільму виглядає свідомою провокацією проти православних і проти всього російського суспільства", - розповів один з учасників заходу Тихон Гончаров.
Нагадаємо, що у фільмі "Матильда" йдеться про дошлюбні стосунки канонізованого зараз царя Миколи ІІ з балериною Матильдою Кшесинською.
Це розлютувало декого з прочан РПЦ. Так, депутат Держдуми, екс-прокурор Криму Наталія Поклонська запропонувала відлучили від святого причастя на шість місяців прихожан, які були присутні на закритих показах фільму "Матильда" режисера Олексія Учителя.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Ватикан відреагував на загострення конфлікту у Венесуелі | 7 серпня 2017, 16:48 | Світові
У Києві кримські татари святкуватимуть “Qırım akşami” | 7 серпня 2017, 15:37 | Національно-релігійні питання |
Глава УГКЦ дав настанови пластунам | 7 серпня 2017, 15:32 | Діти, молодь і релігія |
Священнослужителі Одеси просять мера не допусти проведення гей-параду | 7 серпня 2017, 13:45 | Релігія і суспільство | |
Анонс: Карітас і молоді вчені запрошують на літню школу в Карпатах | 7 серпня 2017, 13:20 | Анонси |
Останні коментарі
- 5 серпня 2017, 19:59
Теперь спросим же себя: от каких смертных грехов кровью своею на кресте спас всех нас Христос??? Христос спас всех нас от поклонения древнееврейскому божеству - иегове, самому страшному из когда |
- 5 серпня 2017, 18:57
Мабуть, ідеться, все ж таки, про орден Усмішки (посмішка - це те, що росіяни називають "ухмилка"). |
- 5 серпня 2017, 18:55 |
- 5 серпня 2017, 18:07
Чи то не родич, бува, прокремлівського покидька Руслана Коцаби? А взагалі, якщо не подобається наша держава, нехай їдуть до сусідньої, там у Сибіру щільність населення - півтора п'яного кацапа на |
- 5 серпня 2017, 12:46
Итак, ветхозаветных письменах сказано о казни Христа, почему же Христос подтвердил, что пришёл исполнить всё написанное о Нём в законе их? Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не |
Популярні статті місяця
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 31 липня 2017, 18:24
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
Коментарі