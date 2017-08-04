У Луганську УПЦ (МП) влаштувала протест проти фільму "Матильда"

7 серпня 2017, 11:54 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

В окупованому Луганську відбулася церковна акція проти демонстрації фільму "Матильда".

Як повідомляє підконтрольний "ЛНР" сайт, 1 серпня жителі під керівництвом священників Московського Патріархату провели молитовне стояння біля луганського храму святих Гурія, Самона і Авіва в Сквері Пам'яті, передає Depo.Донбас.

"Сьогодні Луганськ проявляє солідарність з іншими регіонами Росії в протидії демонстрації провокаційного фільму "Матильда". У рік сторіччя трагічних подій 1917 року, напередодні сторіччя розстрілу царської сім'ї, вихід на екрани подібного фільму виглядає свідомою провокацією проти православних і проти всього російського суспільства", - розповів один з учасників заходу Тихон Гончаров.

Нагадаємо, що у фільмі "Матильда" йдеться про дошлюбні стосунки канонізованого зараз царя Миколи ІІ з балериною Матильдою Кшесинською.

Це розлютувало декого з прочан РПЦ. Так, депутат Держдуми, екс-прокурор Криму Наталія Поклонська запропонувала відлучили від святого причастя на шість місяців прихожан, які були присутні на закритих показах фільму "Матильда" режисера Олексія Учителя.

 

Система Orphus
теги до статті:Кінематограф,УПЦ (МП) в Луганську
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 5 серпня 2017, 19:59

      Теперь спросим же себя: от каких смертных грехов кровью своею на кресте спас всех нас Христос??? Христос спас всех нас от поклонения древнееврейскому божеству - иегове, самому страшному из когда

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:57

      Мабуть, ідеться, все ж таки, про орден Усмішки (посмішка - це те, що росіяни називають "ухмилка").

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:55

      Сіверський - це не сєвєрний.

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:07

      Чи то не родич, бува, прокремлівського покидька Руслана Коцаби? А взагалі, якщо не подобається наша держава, нехай їдуть до сусідньої, там у Сибіру щільність населення - півтора п'яного кацапа на

    • Василий Петров | 5 серпня 2017, 12:46

      Итак, ветхозаветных письменах сказано о казни Христа, почему же Христос подтвердил, что пришёл исполнить всё написанное о Нём в законе их? Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не

    Популярні статті місяця