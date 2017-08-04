У Києві презентували книгу про 4 американські Церкви, присутні в Україні

Книгу "Відновлення стародавньої християнської церкви: чотири американські концепції" Говарда Біддулфа презентували у Києві. В ній ідеться про Церкви, які зародилися в Америці і поширилися по світу, зокрема й в Україні.

Про це повідомила зав. відділом філософії та історії релігії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ Людмила Филипович під час презентації видання в Укрінформі.

"Всі Церкви, про які йдеться у книзі, представлені у нас в Україні, і ми маємо знати витоки, історію появи цих рухів. Книгу написав наш давній друг, професор, відомий політолог Говард Біддулф. Мова йде про 4 церкви - Ісуса Христа, адвентистів сьомого дня, раннього п'ятидесятництва та Ісуса Христа Святих останніх днів. Професор пропонує новий підхід, вважаючи названі церкви не так реформаційними, як реставраційними. Для нашого релігієзнавства ця думка є достатньо новою. І хоча вона спершу була викладена англійською мовою, її переклали українською. Тож маємо двомовне видання", - сказала Филипович, висловивши сподівання, що книга набуде великої ваги як наукове дослідження.

Автор книги зазначив, що вона присвячена 500-літтю Реформації, яку розпочав Мартін Лютер, і США цього року святкують цю знаменну дату.

"Безсумнівно, він є героїчною фігурою в історії людства. Сьогодні ми говоримо про різницю між реставраціонізмом і реформаторством у християнстві. Мартін Лютер зробив багато, щоб реформувати католицьку церкву в Європі. Також було багато реформаторів у США. А ще були люди, зацікавлені у відновленні, а не просто у реформації. Вони вважали, що реформація була недостатньою, що треба прийти до первинної церкви, відновити її. Це Александр Кемпбелл, Джозеф Сміт, Еллен Уайт та діячі раннього п'ятидесятництва", - розповів Біддулф.

За його словами, цю невелику книжку можна назвати вступом, який дає пояснення цих чотирьох течій, започаткованих у США в ХІХ столітті і поширених у всьому світі.

"Я хочу показати, що в них є спільного, а що відмінного, і також той внесок, який зробила кожна з цих течій у міжнародному релігійному світі. Всі ці 4 релігії стали частиною релігійної картини в Україні, і відмінність між реформацією і відновленням лише починає досліджуватися в Україні", - сказав політолог, зазначивши, що ця праця допоможе розвитку релігієзнавства в Україні.

Науковий редактор видання, заступник директора Інституту філософії НАНУ Анатолій Колодний, який також є автором післяслова до книги, додав, що сприймає цю працю як звіт Біддулфа про річне стажування в Україні. Професор також брав участь у наукових конференціях, написав чимало статей і доповідей, виступав на наукових конференціях і зустрічах зі студентами та викладачами різних українських університетів та дослідниками наукових інституцій.