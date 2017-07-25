В Україні з'явилася перша християнська літературна премія

Починаючи з цього року, СХПУ почне присуджувати щорічну християнську літературну премію за кращий твір року. Відповідний указ було нещодавно підписано головою СХПУ Костянтином Шаповаловим.

«Метою премії», - йдеться в Указі, - є виявлення кращих літературних творів і досягнень на християнській літературній ниві».

У відповідному указі голови СХПУ йдеться також про те, що цим літературним твором може бути не тільки книга, але й поетичний твір, журналістська, публіцистична стаття, публіцистична передача, християнський псалом або фільм.

Переможець щорічної літературно-християнської премії нагороджується почесним, спеціально виготовленим з цінних металів, жетоном, з написом: «Лауреат літературної премії», а також грошовим призом, розмір якого по мірі зростання авторитету премії, буде збільшуватися.



«Літературно-християнська премія з часом повинна стати однією з найпрестижніших християнських нагород в Україні», - зазначає Костянтин Шаповалов, який і є автором даної премії.

На сьогодні СХПУ - поки єдина Всеукраїнська громадська організація, в якій введені свої відомчі нагороди: ордени, медалі, звання і, нарешті, щорічна літературно-християнська премія, метою яких є підняття авторитету як самої організації в українському суспільстві та за його межами, так і християнських літераторів.

Нещодавно створена літературна премія сприятиме не тільки виявленню кращих християнських літературних творів, але й стати також гарним стимулом для розвитку журналістики, тележурналістики та кіно, що несуть у суспільство християнський світогляд і цінності.