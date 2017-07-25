В Україні з'явилася перша християнська літературна премія

31 липня 2017, 16:06 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Починаючи з цього року, СХПУ почне присуджувати щорічну християнську літературну премію за кращий твір року. Відповідний указ було нещодавно підписано головою СХПУ Костянтином Шаповаловим.

«Метою премії», - йдеться в Указі, - є виявлення кращих літературних творів і досягнень на християнській літературній ниві».

У відповідному указі голови СХПУ йдеться також про те, що цим літературним твором може бути не тільки книга, але й поетичний твір, журналістська, публіцистична стаття, публіцистична передача, християнський псалом або фільм.

Переможець щорічної літературно-християнської премії нагороджується почесним, спеціально виготовленим з цінних металів, жетоном, з написом: «Лауреат літературної премії», а також грошовим призом, розмір якого по мірі зростання авторитету премії, буде збільшуватися.

«Літературно-християнська премія з часом повинна стати однією з найпрестижніших християнських нагород в Україні», - зазначає Костянтин Шаповалов, який і є автором даної премії.

На сьогодні СХПУ - поки єдина Всеукраїнська громадська організація, в якій введені свої відомчі нагороди: ордени, медалі, звання і, нарешті, щорічна літературно-християнська премія, метою яких є підняття авторитету як самої організації в українському суспільстві та за його межами, так і християнських літераторів.

Нещодавно створена літературна премія сприятиме не тільки виявленню кращих християнських літературних творів, але й стати також гарним стимулом для розвитку журналістики, тележурналістики та кіно, що несуть у суспільство християнський світогляд і цінності.

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теги до статті:Спілка християнських письменників України
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 31 липня 2017, 18:24

      Как раз именно для таких бородатых дядек в рясах, желающих жить на подаяние и было сказано: Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, Матфея 18:8. Соблазняет,

    • Василий Петров | 31 липня 2017, 17:16

      такое служение за которое служитель церкви получает материальное вознаграждение, опять же противоречит христианской морали: даром получили, даром давайте, Матфея 10:8. С другой стороны, подаяния

    • Василий Петров | 31 липня 2017, 16:44

      Если бы наши церкви были действительно христианскими как они себя декларируют, необходимости в таких законах никогда бы не было, т.к. христианская мораль более совершенна любого закона и не требует

    • enzian | 31 липня 2017, 15:53

      Москвославні помалу підуть у небуття як явище у міру зникнення умов їх існування в Україні, і тоді жодних грамот не знадобиться.

    • netoy_gaidamak | 31 липня 2017, 13:14

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