У Києво-Печерській лаврі відтворять пам'ятник князю Костянтину Острозькому

31 липня 2017, 11:33 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Національному Києво-Печерському заповіднику відбулась нарада щодо відтворення у столиці пам’ятника Костянтина Острозького в Успенському соборі, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.

У нараді взяли участь заступник міністра культури України Тамара Мазур, генеральний директор Національного Києво-Печерського заповідника Любомир Михайлина, заступник посла Республіки Польща в Україні Яцек Жур, надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс, а також широке професійне представництво – архітектори, скульптори, науковці тощо. Учасники заходу обговорили особливості процедури відтворення надгробка відомого державного діяча та плани щодо його відновлення в межах Успенського собору.

«Це дуже добре, коли культурна спадщина та історія об’єднують кілька країн. Приклад цього – знакова постать князя Костянтина Острозького та його діяльність, яка пов’язує між собою історію України, Литви, Польщі та Білорусі. Спільно з представниками Литовської республіки ми вже розпочали низку заходів по вшануванню родини князів Острозьких. Переконана, що представники Республіки Польща активно включаться в цей процес і спільними зусиллями  ми створимо ще не один цікавий та актуальний культурно-мистецький проект», - сказала Тамара Мазур під час свого виступу.

В рамках наради учасники також оглянули місце де буде відтворено пам’ятник – Успенський собор, та відвідали виставку  «Князі Острозькі: європейський вимір української історії», що відкрилася у Києво-Печерському заповіднику в травні цього року.

За результатами засідання було досягнуто згоди, що до творчої ініціативи долучаться представники Республіки Польща.

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теги до статті:Костянтин Острозький
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    • Василий Петров | 31 липня 2017, 18:24

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