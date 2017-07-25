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У Києво-Печерській лаврі відтворять пам'ятник князю Костянтину Острозькому
31 липня 2017, 11:33 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У Національному Києво-Печерському заповіднику відбулась нарада щодо відтворення у столиці пам’ятника Костянтина Острозького в Успенському соборі, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.
У нараді взяли участь заступник міністра культури України Тамара Мазур, генеральний директор Національного Києво-Печерського заповідника Любомир Михайлина, заступник посла Республіки Польща в Україні Яцек Жур, надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс, а також широке професійне представництво – архітектори, скульптори, науковці тощо. Учасники заходу обговорили особливості процедури відтворення надгробка відомого державного діяча та плани щодо його відновлення в межах Успенського собору.
«Це дуже добре, коли культурна спадщина та історія об’єднують кілька країн. Приклад цього – знакова постать князя Костянтина Острозького та його діяльність, яка пов’язує між собою історію України, Литви, Польщі та Білорусі. Спільно з представниками Литовської республіки ми вже розпочали низку заходів по вшануванню родини князів Острозьких. Переконана, що представники Республіки Польща активно включаться в цей процес і спільними зусиллями ми створимо ще не один цікавий та актуальний культурно-мистецький проект», - сказала Тамара Мазур під час свого виступу.
В рамках наради учасники також оглянули місце де буде відтворено пам’ятник – Успенський собор, та відвідали виставку «Князі Острозькі: європейський вимір української історії», що відкрилася у Києво-Печерському заповіднику в травні цього року.
За результатами засідання було досягнуто згоди, що до творчої ініціативи долучаться представники Республіки Польща.
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