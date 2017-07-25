Фотовиставка у Києві доносить "меседж" потреби комунікації між різними релігіями та культурами

Тиждень дружби символічно відкрили організатори виставки світлин з теми міжрелігійного та міжкультурного діалогу під назвою "Дещо спільне". Подія відбулася 24 липня у приміщенні Київської обласної державної адміністрації.

Захід організували громадська ініціатива «Неформальна група міжрелігійного миру» за сприяння управління культури, національностей та релігій КОДА.





За словами організаторів, місія проекту — через мистецтво фотографії донести "меседж" потреби комунікації між представниками різних релігій та культур на новому рівні: дружити, а не ворогувати, чути, а не ігнорувати, налагоджувати співпрацю, а не конкурувати, руйнувати стереотипи, а не будувати непроникні мури упереджень по відношенню одне до одного. Саме тому відкриття виставки відбулося через символічний перформанс – перевернені іншим боком до глядачів фото з написами "стереотипи", "упередження", "стіни", "роздратування", "підозрілість" тощо, представники різних релігій та культур повертали "лицем" до залу, озвучуючи свої послання миру та дружби.

Зокрема, у відкритті світлин взяли участь: протоєрей Ігор Шабан, голова Комісії УГКЦ міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, Євген Іхельзон, мандрівник, буддист, Гарі Реуше (Віра Бахаї), Вячеслав Горшков, співробітник просвітницької організації "Відкрита Біблія", релігієзнавець, мусульманки Тетяна Євлоєва та Сабіна Афзель.

З-поміж понад 40 фотографій є роботи професіоналів та любителів (іноді, це просто кумедні "селфі"), адже ініціатори виставки прагнуть продемонструвати не стільки мистецтво фотографії, скільки рівень стосунків між людьми.

"Дійсно, не всі фотографії на нашій виставці є якісними, але якісними є стосунки, які стоять за ними, що ми й прагнули показати, — пояснює Любов Єремічева, авторка проекту "Дещо спільне", засновниця громадської ініціативи "Неформальна група міжрелігійного миру" — За більше, ніж півроку існування нашої Групи у нас накопичилися світлини, на яких можна вловити ту атмосферу добра, поваги та навіть любові, яка існує між людьми не тільки різних віросповідань, але й націй. Крім того, тут є атмосферні фото наших друзів та партнерів. Іноді навіть така найдрібніша краплина толерантності та доброзичливості здатна змінити "смак" всього океану озлобленості та роздратування, що панують в світі".

У проекті використані фотографії: Алі Марееі (Медіа група «ЕХО МЕДІА»), Вероніки Ергашевої, Галини Жовтко, Віталія Ніщименка, Ольги Юрченко, Олександри Вишньової, порталу «Громадський Простір», Навколосвітнього Каравану "ІНТЕРКУЛЬТУРА", mormonnews.org.ua, «Сотні янголів» та архіву Неформальної групи міжрелігійного миру.

На учасників церемонії відкриття виставки також чекала жива музика (класичні композиції) та демонстрація короткометражного фільму "Щире серце" – про взаємодопомогу між представниками різних віросповідань, відзнятого Групою міжрелігійного миру на початку цього року.

Надалі (25-28 липня) фотовиставка "Дещо спільне" пройде в фойє Київської обласної державної адміністрації. Вхід вільний.

Довідково:

Створена 9 листопада 2016 року в Києві, Неформальна група міжрелігійного миру від початку включає в себе послідовників різних релігій, не опираючись на ієрархічні ознаки. Цінностями Групи є любов, безумовне прийняття одне одного, повага, миролюбство, соціальний активізм, співпраця, взаємодопомога та довіра.

Генеральна Асамблея ООН оголосила 30 липня Міжнародним днем дружби, виходячи з того, що дружба між народами, країнами, культурами й окремими особами може надихнути на зусилля із забезпечення миру і дає можливість налагодити мости між товариствами, які шанують культурне різноманіття.