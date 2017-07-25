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Стародавня церква з Чернігівщини вирушила у Пирогів
27 липня 2017, 10:00 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Старовинна дерев’яна Миколаївська церква з Менського району, що на Чернігівщині, стане ще однією родзинкою експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.
До цього часу в музеї просто неба можна було побачити п’ять дерев’яних храмів з різних регіонів України. Цього року з’явиться ще один, побудований у 1763 році в селі Городище на Менщині.
Молодший науковий співробітник районного краєзнавчого музею імені Покотила Ігор Андрієнко розповідає: «Це церква козацького періоду. Вона почала занепадати й руйнуватися, доглядати за нею було нікому, тож спеціалісти запропонували перевезти цю церкву до Пирогова у музей. Вона була розібрана й перевезена на Київщину. На сьогодні вона складається й буде радувати око відвідувачів музею».
За словами фахівця, реконструйований Миколаївський храм постане точно в такому ж вигляді, як і раніше. Причому майстрам доведеться дуже старанно потрудитися, адже в ті далекі часи цей та подібні храми складалися без жодного цвяха, дерев’яні колоди чи дошки дуже щільно підганялися одна під одну.
Слід зазначити, що в Менському районному краєзнавчому музеї імені Покотила нещодавно з’явилася окрема експозиція, присвячена храмам і монастирям, духовним святиням цього краю. Можна побачити фото й малюнки навіть тих церков, які до нашого часу, на жаль, не збереглися. В тому числі – фото Свято-Миколаївського храму, який відтепер можна побачити у тематичному відділі «Полісся» Національного музею народної архітектури та побуту.
Співробітники екскурсійного відділу музею в Пирогові розповіли, що відновлювальні роботи тривають доволі швидкими темпами, вже зводяться маківки Миколаївського храму. Церкву вже скоро можна буде освятити, і після цього вона нарешті стане доступною як для прочан, так і для туристів.
Додамо, що перші експонати до колекції музею народного побуту й архітектури України надійшли з експедиції саме по Чернігівській області ще в жовтні 1969 р. Це були предмети жіночого та чоловічого одягу, побутові тканини, ікони та дерев'яні предмети побутово-господарчого призначення. Про це інформує «День».
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