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Будівельник із Запоріжжя створює особливі мініатюри храмів
26 липня 2017, 09:32 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Анатолій Сторчак із Запоріжжя власну професію перетворив на хобі. Чоловік працював будівельником, а вийшовши на пенсію почав створювати мініатюри церков. У власній вітальні він відтворив десятки храмів - як українських, так і зарубіжних. Нині його роботам уже тісно у маленькій кімнаті, повідомляє «5 канал».
У вітальні Анатолія Сторчака очі розбігаються від різноманіття архітектурних стилів. Тут зібрані міні-копії храмів із різних країн – від України до Бразилії.
"Це захоплення моє. Я спробував перший собор, а потім мені сподобалося. Думаю, треба і те зробити, і те спробувати", – говорить майстер.
Анатолій – будівельник у третьому поколінні. 10 років тому пішов на пенсію. Тоді ж своє хобі зробив справою усього життя. Першим був макет запорізького Свято-Покровського собору. Його збудував на честь батька. Зізнається, що копія дещо відрізняється від оригіналу. Адже власну модель він зробив майже на рік раніше, ніж закінчилося зведення справжнього собору.
Робота над кожною моделлю дуже кропітка, адже слід виготовити та поєднати тисячі різних деталей. Зведення одного храму забирає майже рік. У будівництві використовує деревину, скло та пластик. Верхня частина у макетах знімається. Зсередини у макетів усе як у справжньому храмі – іконостаси, вівтар і фрески.
Макети розташовані майже по всій вітальні у квартирі майстра. Дружина Марія каже, незвичне оздоблення кімнати їй справді подобається.
"Я коли втомлююся, або від дочок приходжу, то те треба робити, то це. Прийду, ляжу, і так добре... Відпочиваю душею", – зауважує жінка.
Сам же майстер каже: "Мені подобається архітектура – це раз. А потім, людина, вийшовши з собору, завжди стає легше, нікого не ображає. У неї з'являється настрій благодаті, смирення. Це смирення нам треба всім. Нам треба жити в мирі".
Свою колекцію майстер планує презентувати мешканцям та гостям Запоріжжя під час міського ярмарку на День незалежності.
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