Путівник по Храмовій горі Єрусалима видано українською

20 липня 2017, 10:23 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Відомий путівник Меира Антапольского по Храмовій горі Єрусалима виданий в Україні за підтримки «Асоціації єврейських організацій і громад (Вааду) України» київським видавництвом «Дух i Лiтера» українською мовою, повідомляє Djc.com.ua.

Раніше путівник Антапольского, підготовлений до друку ізраїльською організацією «Місце зустрічі», був представлений на трьох інших мовах, причому в російській версії він називався «Восхождение». Українське видання отримало назву «Сходження».
 
Книга включає коротку історичну, туристичну та релігійну інформацію. Її особливістю є орієнтація не тільки на всіх читачів, які цікавляться найсвятішою частиною Старого міста Єрусалима, а й приділяється особлива увага до єврейської релігійної традиції.
 
Меїр Антапольский, в минулому москвич, а нині житель поселення Нокдім, в Гуш-Еціон на краю Іудейській пустелі, лікар в єрусалимської лікарні «Хадасса», активіст в квуці «Місце зустрічі», яке очолює його дружина Ганна, і в якій Меїр, зокрема, відповідає за все, пов'язане з Храмової горою. Автор текстів, що розміщуються на популярних ресурсах, таких як «Джуіш.ру», «Майдан.орг» і «Шакшука».

 

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теги до статті:Єрусалим,Храмова гора в Єрусалимі
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