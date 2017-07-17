- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Путівник по Храмовій горі Єрусалима видано українською
20 липня 2017, 10:23 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Відомий путівник Меира Антапольского по Храмовій горі Єрусалима виданий в Україні за підтримки «Асоціації єврейських організацій і громад (Вааду) України» київським видавництвом «Дух i Лiтера» українською мовою, повідомляє Djc.com.ua.
Раніше путівник Антапольского, підготовлений до друку ізраїльською організацією «Місце зустрічі», був представлений на трьох інших мовах, причому в російській версії він називався «Восхождение». Українське видання отримало назву «Сходження».
Книга включає коротку історичну, туристичну та релігійну інформацію. Її особливістю є орієнтація не тільки на всіх читачів, які цікавляться найсвятішою частиною Старого міста Єрусалима, а й приділяється особлива увага до єврейської релігійної традиції.
Меїр Антапольский, в минулому москвич, а нині житель поселення Нокдім, в Гуш-Еціон на краю Іудейській пустелі, лікар в єрусалимської лікарні «Хадасса», активіст в квуці «Місце зустрічі», яке очолює його дружина Ганна, і в якій Меїр, зокрема, відповідає за все, пов'язане з Храмової горою. Автор текстів, що розміщуються на популярних ресурсах, таких як «Джуіш.ру», «Майдан.орг» і «Шакшука».
Рейтинг
0
0
Останні новини
Молоді греко-католики створюють спільноту «Покоління Любомира» | 20 липня 2017, 10:36 | УГКЦ |
Путівник по Храмовій горі Єрусалима видано українською | 20 липня 2017, 10:23 | Релігія та культура
Патріарх Кирил нагородив Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія | 20 липня 2017, 10:14 | Московський Патріархат |
Почаївська Лавра користується послугами того ж хостинг-провайдера, що і більшість сепаратистських сайтів | 20 липня 2017, 09:58 | Релігія і політика |
Глава УГКЦ візьме участь у Всецерковній прощі на гору Явір у Польщі | 20 липня 2017, 08:48 | УГКЦ |
Популярні статті місяця
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 19 липня 2017, 11:38
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 липня 2017, 12:43
На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
Останні коментарі
Нет, не через Московские очки, а через западные - на Западе религии просто дают право по привычке и потому, что ещё не знают каким образом её устранить. Основная идеология Запада - материализм, а
Вже давно відомо, що всякий такий показовий антисемітизм або є виявом секулярного хуліганства (чи проти синагог, чи проти символів християнства), або відвертою провокацією. І зараз насамперед в
"Признак" замість "ознака" міг написати тільки росіянин.
Схоже на те, що Amnesty International дивиться на Україну через московські окуляри.
Українською не "община" - а "громада".