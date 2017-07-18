В Києві відкрилась виставка про Православ’я в Польщі

На території Національного заповідника «Софія Київська» 17 липня почала свою роботу виставка «Кольори Православ’я. Польща». Експозиція присвячена презентації життя християн візантійського обряду у Польщі. Захід відбувається з благословення Митрополита Варшавського та всієї Польщі – Блаженнішого Сави.

Організаторами виступили Польський Інститут у Києві, Національний заповідник «Софія Київська» та інтернет-проет OrthPhoto. Останні ж є й головними ініціаторами проекту. На початку це був портал, куди різні, незалежні фотографи могли завантажувати власні світлини.

Як зазначають організатори – ідея виставки полягала в тому, щоби показати, що Польща не є виключно католицькою країною, що на її теренах присутні різні релігійні та культурні традиції.

Варто зазначити, що це перша експозиція в Софії Київській, яка розміщена просто неба на стародавніх стінах історичної пам’ятки.

Виставка продовжиться до 31 серпня. Організатори планують виставляти фотографії на різноманітних майданчиках у багатьох країнах Європи. Про це інформує Дмитро Горєвой.

Довідка. Православ’я на територію сучасної Польщі прийшло ще в кінці I тисячоліття з теренів Київської Русі та тривалий час зберігалося в Галицько-Волинському князівстві. Тривалий час ці території знаходилися під юрисдикцією Київської Митрополії. Після Першої Світової війни та відновлення Польської держави, на землях якої проживало численне православне населення (українці та білоруси), влада Другої Речі Посполитої у 1924 р. спромоглася унезалежнення Польської Православної Церкви (ППЦ) та здобуття автокефального статусу. Відповідну Грамоту про це видала Вселенська Патріархія. Російська Православна Церква цього не визнала, бо вважала Польщу власною юрисдикцією. Після підписання Варшавського договору, Польща опинилась під впливом СРСР. Під тиском державної влади, ППЦ відмовилась від автокефалії від Константинополя та отримала незалежність з рук Москви. В теперішній час православ’я в Польщі представлене автокефальною ППЦ, яка посідає 13 місце в православному Диптиху. Основну масу православних вірян в Польській Республіці становлять українці та білоруси.