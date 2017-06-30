У Зарваниці митці відтворюють скульптури духовних постатей та релігійні сюжети

30 червня 2017, 12:56 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селі Зарваниця, відомому паломницькому центрі Тернопільської області, триває Перший Всеукраїнський симпозіум скульпторів "Навіки Богу".

Симпозіум проходить з 11 червня по 1 липня у Марійському духовному центрі. Він є першим подібним мистецьким заходом на Тернопільщині.

Його приурочено 125-річчю від дня народження єпископа УГКЦ Йосифа Сліпого. У симпозіумі беруть участь відомі митці з усієї України. Керує симпозіумом Микола Шевчук – скульптор, заслужений художник України. За три тижні митці створять скульптури видатних державних, духовних постатей, відтворюючи релігійні сюжети. 15-16 липня, під час Всеукраїнської прощі, створені скульптури будуть освячені Патріархом УГКЦ Святославом (Шевчуком), повідомляє Укрінформ.

 

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теги до статті:Зарваниця,Релігія і культура
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