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У Зарваниці митці відтворюють скульптури духовних постатей та релігійні сюжети
30 червня 2017, 12:56 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У селі Зарваниця, відомому паломницькому центрі Тернопільської області, триває Перший Всеукраїнський симпозіум скульпторів "Навіки Богу".
Симпозіум проходить з 11 червня по 1 липня у Марійському духовному центрі. Він є першим подібним мистецьким заходом на Тернопільщині.
Його приурочено 125-річчю від дня народження єпископа УГКЦ Йосифа Сліпого. У симпозіумі беруть участь відомі митці з усієї України. Керує симпозіумом Микола Шевчук – скульптор, заслужений художник України. За три тижні митці створять скульптури видатних державних, духовних постатей, відтворюючи релігійні сюжети. 15-16 липня, під час Всеукраїнської прощі, створені скульптури будуть освячені Патріархом УГКЦ Святославом (Шевчуком), повідомляє Укрінформ.
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