5 липня 2017 року, у рамках програми фестивалю «Княжа родина. Regio genus», благодійний концерт у Софійському соборі Києва дасть солістка Віденської опери, народна артистка України Вікторія Лук’янець, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.

Найтитулованіша українська оперна співачка виступить, щоб зібрати кошти для факсимільного видання Реймського Євангелія – української книги, яка стала національним символом Франції. На ньому приймали присягу всі королі, починаючи з Генріха ІІІ аж до Людовика XIV. Оригінал книги, зберігається в Муніципальній бібліотеці м. Реймс (Франція).

Попри те, що гастрольний графік співачки розписаний на роки вперед, благодійній діяльності Вікторія Лук’янець приділяє багато часу. Завдяки різдвяному концерту в Софійському соборі, музейники розпочали реставрацію двох кіотів (шафа для розміщення ікон) ХІХ століття, які зберігаються у соборі. Тепер Вікторія Лук’янець заспіває у Софії, щоб точна копія славетної книги побачила світ.



Лірико-колоратурне сопрано та досконале володіння технікою бельканто зробили Вікторію однією із найжаданіших виконавиць сьогодення. Партнерами по сцені талановитої українки були Пласідо Домінго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротті… Їй аплодували глядачі міланського театру «Ла Скала», нью-йоркського «Метрополітен-опера», лондонського «Конвент-Гарден», паризької «Опера Бастіль», Гамбурзької державної опери. Вікторія Лук’янець живе у Відні та викладає у Віденській консерваторії, а в щільному графіку відмічені різні куточки планети, де вона виконує понад 50 партій сімома мовами.