У Польщі відбулась виставка 107 чудотворних ікон з УПЦ (МП)

Виставка про чудотворні ікони з України під назвою «Україна – дім Пресвятої Богородиці» відкрила свою експозицію у Польщі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

На початку червня у польському місті Соколовсько відбулась виставка ікон «Україна – дім Пресвятої Богородиці», яка є частиною Благодійного проекту «Наша Лепта», що діє при храмі святителя Миколая Чудотворця при 17-й лікарні м. Києва. Виставка прибула до Польщі на запрошення Вроцлавської і Щетинської єпархії Польської Православної Церкви та була представлена в конференц-залі Православного дому на честь святої преподобномучениці Єлизавети.

На урочистостях з нагоди відкриття виставки були присутні офіційні представники місцевої влади, духовенство єпархії та жителі міста. Керівник Благодійного проекту «Наша Лепта» протоєрей Володимир Косточка передав усім присутнім благословення від Предстоятеля Української Православної Церкви Онуфрія Митрополита Київського та всієї України. Напередодні свята Всіх Святих у м. Соколовсько відбувся хресний хід, організований парафією місцевого православного храму на честь святого Архістратига Божого Михаїла. У ньому віряни йшли разом із іконами, представленими на виставці «Україна – дім Пресвятої Богородиці».

Хресний хід відбувся вперше з часу існування цього храму, збудованого у 1901 році. Від імені Митрополита Онуфрія священик Олексій Зощук передав настоятелю храму примірник нещодавно виданого фотоальбому про Всеукраїнський хресний хід, який відбувся у 2016 році в Україні. Протягом роботи виставки відвідувачі мали змогу ознайомитись з історією та переказами пов’язаними зі 107 чудотворними та місцевошанованими іконами Божої Матері, які представлені в її експозиції. Робота виставки також супроводжувалась щоденними молебнями біля ікон.

Священство Польської та Української Православних Церков разом з відвідувачами виставки молились за порозуміння та добросусідські відносини між українським та польським народами. Та все ж головною була молитва за довгоочікуваний мир на нашій землі.

Українці, які завітали на виставку, молились за рідних та близьких, що живуть в Україні. Серед численних відвідувачів були мешканці Польщі, України, Білорусії, Росії, Чехії та Німеччини. З цікавістю до експозиції ікон поставились також представники й інших конфесій.

Виставка вже завершила свою роботу у Польщі та повернулась до Києва. На виставці «Україна – дім Пресвятої Богородиці» представлено копії 107 чудотворних та місцевошанованих ікон Божої Матері з усіх регіонів України, які прославились на українській землі починаючи з ХІ століття по сьогоднішній день. Оригінали цих ікон знаходяться у храмах та монастирях Української Православної Церкви (МП).