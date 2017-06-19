Марія Максакова у вишиванці співала в богословській академії УПЦ КП

Вдова вбитого в Києві депутата Держдуми Дениса Вороненкова співачка Марія Максакова виступила в Київській православній богословській академії УПЦ КП та поділилася враженнями від зустрічі з Предстоятелем Київського Патріархату Філаретом. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Марія Максакова виступала в автентичному українському вбранні.

Про зустріч з Патріархом Філаретом співачка написала українською мовою. "Після виступу спілкувалися зі Святійшим Патріархом Київським і Всієї Руси-України Філаретом. Вражена силою його Віри. Таке відчуття, що він кожному віддає її частинку. Прямо фізично це відчуваєш. Дякую, Отче!" - написала співачка.