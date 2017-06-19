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Марія Максакова у вишиванці співала в богословській академії УПЦ КП
19 червня 2017, 10:38 | Релігія та культура | | 0 | | Код для блогу | |
Вдова вбитого в Києві депутата Держдуми Дениса Вороненкова співачка Марія Максакова виступила в Київській православній богословській академії УПЦ КП та поділилася враженнями від зустрічі з Предстоятелем Київського Патріархату Філаретом. Про це повідомляє РБК-Україна.
Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Марія Максакова виступала в автентичному українському вбранні.
Про зустріч з Патріархом Філаретом співачка написала українською мовою. "Після виступу спілкувалися зі Святійшим Патріархом Київським і Всієї Руси-України Філаретом. Вражена силою його Віри. Таке відчуття, що він кожному віддає її частинку. Прямо фізично це відчуваєш. Дякую, Отче!" - написала співачка.
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Останні коментарі
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,