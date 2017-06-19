Марія Максакова у вишиванці співала в богословській академії УПЦ КП

19 червня 2017, 10:38 | Релігія та культура | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вдова вбитого в Києві депутата Держдуми Дениса Вороненкова співачка Марія Максакова виступила в Київській православній богословській академії УПЦ КП та поділилася враженнями від зустрічі з Предстоятелем Київського Патріархату Філаретом. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Марія Максакова виступала в автентичному українському вбранні.

Про зустріч з Патріархом Філаретом співачка написала українською мовою. "Після виступу спілкувалися зі Святійшим Патріархом Київським і Всієї Руси-України Філаретом. Вражена силою його Віри. Таке відчуття, що він кожному віддає її частинку. Прямо фізично це відчуваєш. Дякую, Отче!" - написала співачка.

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теги до статті:Марія Максакова,Філарет (Денисенко)
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

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