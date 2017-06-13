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Виставку вірменських ікон презентували в Києві
14 червня 2017, 10:09 | Релігія та культура | | 0 | | Код для блогу | |
В столичному Будинку Архітектора у вівторок, 13 червня, відбулася презентація виставки «Вірменські ікони України». Експозиція демонструє найбільш яскраві сторінки україно-вірменської історії. На захід запросили вчених, дипломатів, культурних діячів, а також представників вірменської громади і духовенства.
На виставці представлені репродукції понад двох десятків середньовічних вірменських ікон, переважно з церков Західної України. Серед них – образи Богородиці, які привезла з собою до Київської Русі Анна, принцеса Візантійська. Також представлені вірменські ікони Діви Марії з Кам’янець-Подільського та Івано-Франківська (Станіславівська), образи Язловецька, Лисецька та Тисменицька (Погонівська). Окрім ікон Богоматері є й ікони святих апостолів, Григорія – Просвітителя вірмен та інших отців Церкви. Окрім образів представлено також і картини храмів вірменської громади в Україні, як діючих, так і тих, що були зруйновані.
Організатором заходу виступив Союз вірменів України. Виставка відкрита для всіх бажаючих та триватиме до п’ятниці, 16 червня. Експозиція знаходиться в Домі Архітектора, вул. Бориса Грінченка 7, біля Майдану Незалежності в Києві. Про це інформує Дмитро Горєвой.
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