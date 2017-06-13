Виставку вірменських ікон презентували в Києві

14 червня 2017, 10:09 | Релігія та культура | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

В столичному Будинку Архітектора у вівторок, 13 червня, відбулася презентація виставки «Вірменські ікони України». Експозиція демонструє найбільш яскраві сторінки україно-вірменської історії. На захід запросили вчених, дипломатів, культурних діячів, а також представників вірменської громади і духовенства.

На виставці представлені репродукції понад двох десятків середньовічних вірменських ікон, переважно з церков Західної України. Серед них – образи Богородиці, які привезла з собою до Київської Русі Анна, принцеса Візантійська. Також представлені вірменські ікони Діви Марії з Кам’янець-Подільського та Івано-Франківська (Станіславівська), образи Язловецька, Лисецька та Тисменицька (Погонівська). Окрім ікон Богоматері є й ікони святих апостолів, Григорія – Просвітителя вірмен та інших отців Церкви. Окрім образів представлено також і картини храмів вірменської громади в Україні, як діючих, так і тих, що були зруйновані.

Організатором заходу виступив Союз вірменів України. Виставка відкрита для всіх бажаючих та триватиме до п’ятниці, 16 червня. Експозиція знаходиться в Домі Архітектора, вул. Бориса Грінченка 7, біля Майдану Незалежності в Києві. Про це інформує Дмитро Горєвой.

Вірменські ікони

Вірменські ікони

Вірменські ікони

Вірменські ікони

Вірменська катедра у Львові

Вірменська катедра у Львові

Храм у Феодосії

Храм в Кутах

Храм в Тисмениці

Храм в Язлівці

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теги до статті:Вірмени в Україні,Релігія та культура
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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 12 червня 2017, 11:31

      Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 22:41

      Гумор-сатира.

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

      Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

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