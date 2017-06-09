У Києві презентували виставку, присвячену Патріарху Йосифу Сліпому

У Київському національному університеті ім. Т.Шевченка 7 червня під час Х Екуменічного соціального тижня «Гідність-Служіння-Солідарність: на шляху оновлення країни» відбулась презентація виставки «Патріарх Йосиф Сліпий: бути собою».

Як повідомили РІСУ організатори заходу, виставка складається з 10 банерів, на яких висвітлені головні віхи життя Патріарха.

Презентацію розпочав історик Олег Турій, наголосивши на важливості постаті Патріарха в історії Української Греко-Католицької Церкви. За словами Олега Турія, концепція виставки виникла під час обговорень про святкування 125-річчя від народження Патріарха Йосифа Сліпого. Зокрема, він підкреслив, що основна її ідея полягає в унаочненні Заповіту Великого Патріарха.

Отець-доктор Іван Дацько, який був особистим секретарем Патріарха Йосифа, поділився з присутніми особистими спогадами про Йосифа Сліпого. На завершення презентації він підсумував виставку словами: «Це був великий муж і я дякую Богу, що міг йому служити».

Виставку організували Інститут історії Церкви та Київський центр УКУ.