У Києві презентували виставку, присвячену Патріарху Йосифу Сліпому

9 червня 2017, 15:19 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Київському національному університеті ім. Т.Шевченка 7 червня під час Х Екуменічного соціального тижня «Гідність-Служіння-Солідарність: на шляху оновлення країни» відбулась презентація виставки «Патріарх Йосиф Сліпий: бути собою».

Виставка про Йосифа Сліпого

Як повідомили РІСУ організатори заходу, виставка складається з 10 банерів, на яких висвітлені головні віхи життя Патріарха.

Презентацію розпочав історик Олег Турій, наголосивши на важливості постаті Патріарха в історії Української Греко-Католицької Церкви. За словами Олега Турія, концепція виставки виникла під час обговорень про святкування 125-річчя від народження Патріарха Йосифа Сліпого. Зокрема, він підкреслив, що основна її ідея полягає в унаочненні Заповіту Великого Патріарха.

Виставка про Йосифа Сліпого

Отець-доктор Іван Дацько, який був особистим секретарем Патріарха Йосифа, поділився з присутніми особистими спогадами про Йосифа Сліпого. На завершення презентації він підсумував виставку словами: «Це був великий муж і я дякую Богу, що міг йому служити».

Виставку організували Інститут історії Церкви та Київський центр УКУ.

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теги до статті:Екуменічний Соціальний Тиждень,Іван Дацько,Інститут екуменічних студій,Йосиф Сліпий,Олег Турій
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    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

      Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

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