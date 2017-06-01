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У Дубні священик відкрив безкоштовну літературну кав’ярню
1 червня 2017, 12:57 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Дубенчани та гості міста зможуть читати книги, вдихаючи кавові аромати.
Працюватиме літературна кав’ярня щосуботи і щонеділі з 16.00 до 21.00. Ініціатором створення закладу став настоятель храму Вознесіння Господнього УГКЦ у Дубні о. Роман Бобесюк. Він же керівник Благодійного фонду «Карітас-Дубно», в будівлі якого створили особливу затишну атмосферу та відкрили літературну кав’ярню.
Духовенство греко-католицької Церкви під керівництвом владики Йосафата освятили приміщення кав’ярні, повідомляє Рівне вечірнє.
— Дуже люблю читати. Однак останні роки мало часу приділяв літературі, оскільки велося будівництво храму, парафіяльного будинку та відкриття БФ «Карітас-Дубно». Цього року з’явилося трішки більше часу, тому і вирішив якось послужити для наших дубенчан, щоб трішки відволікти від телевізорів, гаджетів і зблизити між собою. А для цього в пригоді сталася і кава. Каву також дуже люблю. Кожен ранок починається з кави. Кава і книжка є гарним способом відпочити і збільшити свої знання, — розповів отець Роман Бобесюк.
Не забули при створенні кав’ярні і про дітей. Аби батьки могли насолодитись кавою та книгою, для малечі обладнали спеціальне приміщення з іграми та дитячою літературою. А також у кав’ярні є проектор, що дає змогу робити презентації і переглядати фільми.
На прохання священика люди не лише з Дубна, а всієї України приносили і надсилали книги, періодику, допомагали коштами, посудом. У день відкриття кав’ярні своїми книгами та збірками з домашніх бібліотек поділилися місцеві письменники Сергій Рачинець, Люба та Микола Пшеничні. Таким чином, у кав’ярні з’явились кілька сотень друкованих книг на різний смак та уподобання.
— Майже усі книги є дарунками людей з усіх куточків України. Також наші добродії допомагали і коштами, і горнятками, і іншими речами. За кошти ми придбали 6 крісел-груш, оплатили полички та тумбочку, — розповів священик.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
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