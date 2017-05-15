В Україні запустили онлайн-реєстр об’єктів культурної спадщини

15 травня 2017 року з’явився перший віртуальний онлайн-реєстр об’єктів культурної спадщини під назвою «SOS – майбутнє!». Він представляє собою інтерактивну мапу культурно й соціально значимих об’єктів, що потребують негайної допомоги та водночас слугує своєрідною «народною Вікіпедією». Ресурс доступний за посиланням - sosfuture.com.ua

Ініціатором створення платформи #sosмайбутнє виступила Наталія Заболотна, засновниця й директорка Artukraine Foundation, за підтримки Kennan Institute та Інституту суспільно-економічних досліджень. За створення онлайн-ресурсу відповідає Агенція цифрових комунікацій Volta.

Онлайн-реєстр матиме вигляд інтерактивної карти, на якій позначено замки, палаци, бібліотеки, центри дитячої творчості, сільські клуби, спортивні й музичні школи та інші об’єкти в незадовільному стані ― з фото, історією та описом. Користувачі матимуть доступ до пошуку за назвами об’єктів, а також можливість додати об’єкт самостійно.

Також передбачається, що кожен зацікавлений може додати фото з описом тієї чи іншої пам`ятки для подальшого вивчення її стану. Таким чином запроваджується доволі ефективний і недорогий механізм інвентаризації всіх занедбаних об`єктів культури.

Як зазначають організатори, наступний етап буде присвячений розширенню функціоналу та можливостям краудфандингу. Кожен користувач зможе фінансово підтримати реконструкцію того чи іншого об’єкту. До проекту буде залучено експертів у галузі економіки, права та історико-культурної спадщини. Увесь процес відтворення соціокультурної сфери передбачено абсолютно прозорим ― завдяки регулярній публічній звітності.

Третій етап має бути найскладнішим, оскільки передбачає створення «Порталу добрих справ» ― потужного веб-ресурсу, створеного на базі реєстру. В основу порталу покладаються ідеї краудсорсингу та краудфандингу, де волонтери, населення, меценати, міжнародні донори зможуть разом, спільними зусиллями та коштом, відновлювати занедбані пам`ятки.

Нагадаємо, що проблематику всіх об’єктів, вже нанесених на інтерактивну мапу, висвітлено учасниками ініціативи #SOSмайбутнє, що проходить у соціальних мережах. У так званій «громадській інвентаризації» об’єктів соціального значення взяли участь понад 2000 небайдужих, котрі привернули увагу до сотень пам’яток культури, сільських клубів, занедбаних спортивних майданчиків. На момент запуску онлайн-реєстру на карту буде нанесено перші 100 з них ― ті, стан яких викликає найбільше занепокоєння.