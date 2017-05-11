Унікальну сакрально-мистецьку пам’ятку експонуватимуть у Львові

18 травня у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться відкриття експозиції унікальної пам'ятки роботи Йова Кондзелевича - Вощатинського іконостаса.

Як зазначають у музеї, Вощатинський іконостас – це остання відома на сьогодні значна за обсягом мистецька робота майстра, у якій маляр-іконописець робить помітний крок у напрямку поєднання в іконописі світських елементів.

Вощатинський іконостас відноситься до пізніших пам'яток, створених Йовом Кондзелевичем і датується 1722 роком.

Пам'ятка надійшла до збірки НМЛ ім. А. Шептицького ще у 1962 році, проте в експозиції музею до цього часу була представлена лише окремими фрагментами.

Організатори виставки впевнені, що експозиція відреставрованого іконостаса відкриє нові грані до вивчення творчого спадку художника. Про це інформує “Справжня Варта”.

Довідково:

Йов Кондзелевич — український іконописець, православний ієромонах. Народився у 1667 році у Жовкві, жив на Волині — спершу в Луцьку, потім у Білостоцькому монастирі, який вважався оплотом православ'я і був єпископською резиденцією.