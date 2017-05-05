При Патріаршому соборі УГКЦ провели велике шоу бандуристиів

7 травня 2017 року, на території Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ провели велике бандурне шоу “Пісня серця”.

Про це повідомляє прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.

Організаторами заходу виступили фундація “Bandura new message”, в рамках проекту “Дорослішання для дорослих”, спільно з Патріаршим Собором Воскресіння Христового. Під час концерту виступили такі виконавці; Ярослав Джусь, Олег Слободян і Василь Садовий, Марина Круть і гурт Krut, Кралі, KoloYolo, Святослав Силенко і Радівіл Іннварсон.

У задумі організаторів на майдані перед Собором звучала сучасна бандура в поєднанні з електронним супроводом, Великий Дзвін Собору, цимбали та ударні інструменти.