При Патріаршому соборі УГКЦ провели велике шоу бандуристиів

10 травня 2017, 11:00 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

7 травня 2017 року, на території Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ провели велике бандурне шоу “Пісня серця”.

Про це повідомляє прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.

Організаторами заходу виступили фундація “Bandura new message”, в рамках проекту “Дорослішання для дорослих”, спільно з Патріаршим Собором Воскресіння Христового. Під час концерту виступили такі виконавці; Ярослав Джусь, Олег Слободян і Василь Садовий, Марина Круть і гурт Krut, Кралі, KoloYolo, Святослав Силенко і Радівіл Іннварсон.

У задумі організаторів на майдані перед Собором звучала сучасна бандура в поєднанні з електронним супроводом, Великий Дзвін Собору, цимбали та ударні інструменти.

 

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теги до статті:Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві
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