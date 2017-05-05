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При Патріаршому соборі УГКЦ провели велике шоу бандуристиів
10 травня 2017, 11:00 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
7 травня 2017 року, на території Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ провели велике бандурне шоу “Пісня серця”.
Про це повідомляє прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.
Організаторами заходу виступили фундація “Bandura new message”, в рамках проекту “Дорослішання для дорослих”, спільно з Патріаршим Собором Воскресіння Христового. Під час концерту виступили такі виконавці; Ярослав Джусь, Олег Слободян і Василь Садовий, Марина Круть і гурт Krut, Кралі, KoloYolo, Святослав Силенко і Радівіл Іннварсон.
У задумі організаторів на майдані перед Собором звучала сучасна бандура в поєднанні з електронним супроводом, Великий Дзвін Собору, цимбали та ударні інструменти.
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Останні коментарі
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