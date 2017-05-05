У Києво-Печерському заповіднику презентували давньоєгипетські мумії

8 травня 2017, 09:16 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику 5 травня відбулось представлення колекції старожитностей Давнього Єгипту. Про це повідомляється на сайті Мінкультури.

На початку 2017 року, під час звірки фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заступник генерального директора археолог Сергій Пивоваров виявив справжню древньоєгипетську мумію. Згодом стало відомо, що йдеться  навіть про кілька надзвичайно цікавих експонатів, які потрапили до Києва ще на межі ХІХ - ХХ століть.

Як з’ясувалося, спершу вони зберігалися у Церковно-археологічному музеї, потому перебували у Музеї атеїзму, який тоді розташовувався у Києво-Печерський лаврі. Кілька десятків років ці унікальні предмети, забутими знаходилися у фондосховищі, і лише тепер  були віднайдені. Нині колекція старожитностей Давнього Єгипту складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів та кількох канопів (грець. Κάνωβος лат. Canopus – поховальних посудин для внутрішніх органів).

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теги до статті:Києво-Печерський заповідник,Мінкультури
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