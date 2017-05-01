Книгу «Твіти з Богом» презентували в Ужгороді, на черзі Львів та Київ

200 запитань-відповідей, наклад – 4 тисячі екземплярів та 5 років роботи – так можна «оцифрувати» видання «Твіти з Богом». Презентація книги відбулася 2 травня в Ужгороді, в греко-католицькій семінарії, за участі автора, отця Мішеля Ремері з Нідерландів. 4 та 6 травня автор презентуватиме свою книжку-бестселер у Львові та в Києві.

Першу презентацію, організовану Католицьким Медіа-Центром, в Ужгороді відвідали владики УГКЦ єпископ Мілан Шашік, єпископ-помічник Ніл Лущак та чимало зацікавленої молоді.

Незвична структура книги – у вигляді запитань на 140 символів (по типу повідомлень у Твіттері) та коротких відповідей на них на підставі Біблії та вчення Католицької Церкви – зумовлена тривалим спілкуванням автора з молоддю, як молодіжного наставника. Отець Мішель Ремері, як заступник Генерального секретаря Ради єпископських конференцій Європи, відповідальний за роботу з молоддю.

«Є багато тем, викликів, за якими ми намагаємося слідкувати, – каже отець Ремері. – Для нас Європа є більшою, ніж 28 країн Європейської Унії. Моя праця стосується школи, катехези, комунікації. ...Сьогодні ми бачимо велике різноманіття між молоддю: вони мають різну культуру, історію, досвід, вподобання, говорять різними мовами. Але водночас молоді люди є дуже подібними». Отець зауважив, що в різних країнах серед молоді поширені різні соціальні мережі і рівень глобалізації сьогодні дуже високий. Ще одна дуже очевидна річ, притаманна сучасному світу, за словами Мішеля Ремері, це феномен секуляризації. «Люди вважають, що не потребують Бога. І це стосується нас усіх, тому що воно змінює суспільство», – каже отець.

Запитання в цій книзі – це справжні запитання, поставлені молодими людьми. Протягом декількох років молодь збиралася щотижня в церкві автора в Лейдені, Нідерланди (неподалік від Амстердама), щоб обговорити свою віру.

«Ці люди приходили до церкви: хтось часто, хтось інколи, але всі вони мали одну спільну річ, – розповідає отець Ремері. – Не віру, не мудрість. Вони мали питання щодо віри. Я був цим дуже задоволений! Адже не існує помилкових питань, які стосуються віри. Є неправильні відповіді. Ми почали зустрічатися частіше і старалися дати відповіді на їхні питання разом. Ми піднімали дискусію, розглядаючи ті чи інші питання з точки зору Біблії та науки. Було дуже цікаво бачити, як самі молоді люди доходили до відповіді. Дискутуючи, маючи різні, часто протилежні думки, молоді люди дійшли висновку, що можна прийняти Біблію, несучи правду про Бога, і в той же час залишити всі дані науки, які ми маємо на сьогодні. В кінці зустрічі я лише підсумував дискусію і сказав, що каже про обговорювані речі Церква».

Таким чином, у формі дискусії, комунікації, а не сухої лекції, були знайдені відповіді і на решту питань. Тому «Твіти з Богом» більше схожі на діалог із молоддю, книга не є науковою чи вичерпною. Питання згруповані за темами, аби полегшити їхній пошук. Усі питання-відповіді структуровані у 4 головні розділи: про Бога, про Церкву, про відносини людини з Богом і останній розділ – про наше життя. Загалом у книзі 200 твітів, проте у змісті дуже легко відшукати те, що найбільше цікавить.

Найважчим питанням отець Ремері відзначив питання про страждання. «Відповіді на них я не знаю, – зізнався отець. – Тому радив моїм молодим співрозмовникам дивитися на Ісуса. Наші страждання можуть бути дорогою до спасіння. А завдяки Ісусу ми маємо нове бачення страждання».

Насамкінець додамо, що книга українською мовою з’явилась на світ завдяки роботі Католицького Медіа-Центру спільно з видавництвом Свічадо, видання синхронізоване з сайтом. Завантаживши в Твіттері безкоштовний додаток #TwGOD (Tweeting with God), можна отримати розлогішу відповідь на кожне питання, перейшовши за гіперпосиланням на сайт www.tweetingwithgod.com

Таким чином, бестселлер «Твіти з Богом» є офлайн-версією розлогішої онлайн-версії того, як поєднується надчасова наука про віру з сучасними технологіями.

На черзі Львів та Київ.

Як РІСУ повідомляла, 4 травня у Львові о 16:30 отець Мішель зустрінеться з семінаристами та молоддю в семінарії Святого Духа (вул. Хуторівка, 35). Це буде інтерактивний захід на тему «Віра сьогодні в тренді?». А о 18:30 читачів запрошують на презентацію книги «Твіти з Богом» у книгарні «Є» (проспект Свободи, 7).

У Києві, 5 травня, о 18:30 відбудеться презентація книги у приміщенні книгарні “Є” (вул. Лисенка, 3, біля ст.м.«Золоті ворота»). 6 травня о 19:00 в конкатедральному храмі св. Олександра РКЦ пройде зустріч молоді (вул. Костьольна, 17), тема зустрічі: «Синод Єпископів, присвячений молоді».