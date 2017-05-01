Переможцем номінації «Пісня року в українському християнстві» стала команда з Тернополя «Манна»

30 квітня в Києві відбувся гала-концерт «Пісня року в українському християнстві», який проходив в Українському домі. П'ятий рік поспіль християнські групи і виконавці з усієї України зібрались разом, щоб визначити кращу авторську пісню року, повідомляє портал "Релігія в Україні".

У цьому році фестиваль було приурочений до святкування 500-річчя Реформації, в ньому взяли участь гурти та виконавці, різноманітні за музичним стилем і виконанням. На концерті лунав рок з елементами класики та етно, електронна музика, естрада з домішкою джазу і бумбокс.

Представляли всі ці стилі в цьому році Анастасія Мартиненко, групи «Під небом», «Манна», Дмитро Кондрашов з групою J-Peoplе, Skeemans Worship, знайомі глядачам за торішнім конкурсом група «Територія світла» і Sarat Kiso.



Поза конкурсною програмою виступали також групи прославлення християнських церков. Піонерами стали 2 групи - група прославлення церкви «Спасіння» під назвою «Real life» і одноіменна група прославлення церкви «Ранкова Зірка».





Судили фіналістів «Пісні року» в цьому році український продюсер і кліпмейкер Віктор Скуратовський, лідер групи «Номер 482» Віталій Кириченко, дипломант «Нової хвилі» В'ячеслав Рибіков, відомі християнські виконавці Роман Ващук і Наталія Гінкул, диякон, журналіст радіо і музикант Роман Коляда.

Відкрила концерт група прославлення «Real life» церкви «Спасіння», яка своїм виступом буквально тон всьому концерту. Зал співав і славив Бога стоячи. Не поступилася їй у своїй харизмі та енергійності група «Skeemans Worship», яка перекладається, як молоді леви прославляння.

Баладу за участю бандури виконала група «Під небом». Група прославлення церкви «Ранкова Зірка», за словами одного з членів журі, представила, по суті, пісні дуже схожі за стилем на мюзикл. Також було відзначено виступ молодої співачки Анастасії Мартиненко, для якої це був фактично дебют на великій сцені, груп «Територія світла» та J-Peoplе з Дмитром Кондрашовим, а також Sarat Kiso, який поряд з групою «Територія світло» вже друге бере участь в номінації «Пісня року».

Переможцем цього року стала молода команда з Тернополя «Манна» з піснею «Знаєш, я Тебе чекаю». Вона почала виступати всього кілька місяців тому і вже підкорила серця не тільки глядачів, а й більшості членів журі.

Нагороду та дипломи переможцям і всім фіналістам конкурсу вручив генеральний секретар Національного Українського Євангельського Альянсу Костянтин Шаповалов.