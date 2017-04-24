Знайшлися зниклі стародруки, які оцінюють у десятки мільйонів доларів

Частину зниклих з Львівської галереї мистецтв стародруків виявили на експозиції, ще частину – на експозиції в інших музеях, куди вони були передані тимчасово.

Про це ІА Дивись.info повідомило поінформоване джерело. Передає Буквоїд.

Скільки стародруків знайшлося стане відомо після оприлюднення результатів роботи спеціальної комісії. Це має відбутися вже за декілька тижнів.

Звірка фондів розпочалася після призначення нового директора галереї Тараса Возняка, який змінив на цій посаді Ларису Разінкову-Возницьку.

За його словами, у фондах не виявили двох рукописів – "Требник" ХVІ ст. і "Анфологіон" 1628 року. З 586 кириличних видань виявили 499 музейних предметів. Тоді не виявили одне з видань "Апостола" Івана Федорова, "Апостол" Спиридона Соболя та Євангелія ХVІ і ХVІІІ ст.

"Зникнення стародруків могло тривати декілька років", - заявив головний зберігач фондів Львівської національної галереї мистецтв Ігор Хомин.



На заяву про зникнення стародруків відреагувала колишня директор Лариса Разінкова-Возницька.

"Це сфальсифікований напад на чесне ім´я Бориса Возницького. Ця людина протягом багатьох років неадекватно ставилася до роботи Бориса Возницького. Ми знаємо, що за 10 днів до гибелі Бориса Григоровича, пан Тарас був в Адміністрації Президента і просив для себе посади. Дуже дивно, що лише почалась інвентаризація, а вже всіх скликали на прес-конференцію. Має бути повністю проведена інвентаризація, а тоді зроблені висновки", – сказала екс-керівник музею.

Вимагала на час проведення розслідування відсторонили від посади Тараса Возняка.

За фактом зникнення стародруків і манускриптів Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У Міністерстві культури України тоді заявили про стурбованість ситуацією. Але не робили висновків до завершення повного звірення фондів.

Інформація про зникнення 95 стародруків і двох манускриптів була оприлюднена наприкінці минулого року. Пропажу на чорному ринку оцінили у десятки мільйонів доларів.