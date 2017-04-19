Івано-Франківськ готується до ювілейного фестивалю Христового міста «Вгору серця 2017»

20 квітня о 11:00 годині, у приміщенні Івано-Франківської міської ради, відбулася прес-конференція з нагоди проведення ювілейного десятого фестивалю Христового міста «Вгору серця 2017». Цього року ювілейний фестиваль відбуватиметься з 22 по 30 квітня. Гасло фестивалю – "Христос посеред нас".

Очолив зустріч владика Йосафат (Мощич), єпископ-помічник Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ. Він заохотив усіх пройти молитовну ходу (вервицю) від храму Царя Христа монастиря отців Василіян до Вічевого майдану, адже "найперше ми повинні здобути духовну перемогу". Така хода відбуватиметься вперше в рамках фестивалю і розпочнеться 30 квітня о 17:00 год. "Хочу запросити усіх на ювілейний фестиваль. Хочемо показати, що Бога славити можна подібно як псалмопівці - співами та різними інструментами, і не лише в церкві", – сказав владика.

Відомий івано-франківський митець Ярема Стецик зазначив, що в рамках фестивалю відбудеться вже традиційний проект "Для Бога я створю найкраще". Усі картини після фестивалю будуть презентовані в Краєзнавчому музеї.

Отець Роман Терлецький розповів про показ документального фільму про Патріарха Йосипа Сліпого під назвою "Справа "Рифи", що відбудеться у кінотеатрі Люм'єр 22 квітня о 13:00 год.

Отець Зеновій Слоїк, представник Молодіжної комісії Івано-Франківської Архиєпархії, пояснив, що фестиваль Христового міста покликаний славити Бога "піснями і танцями", тим самим згуртовувати молодь міста. Відносно авто-мото-велопробігу, то "цьогоріч він матиме новий маршрут, а саме культовими спорудами міста", – зауважив о. Зеновій.