У Києві урочисто представили програму ІХ міжнародної Пасхальної асамблеї "Духовність єднає Україну"

У Києві з нагоди Великодніх свят урочисто представили програму фестивалю «ІХ міжнародна Пасхальна асамблея «Духовність єднає Україну». Про це на прес-конференції в УНІАН розповіли організатори мистецького свята.

Асамблея проходитиме з 17 до 30 квітня у столиці. Програма фестивалю включає 46 заходів, серед яких виступи провідних колективів і солістів України. Також звучатиме музика різних епох, жанрів і стилів у виконанні зарубіжних гостей – старовинні церковні і фольклорні піснеспіви, оперна, симфонічна, хорова і камерна класика, а також надсучасні композиції українських і зарубіжних авторів.

Програмою заходів заплановано, що 28 квітня відбудеться концерт-реквієм пам’яті українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Також у цей день буде оголошено про присвоєння Героя України Василя Сліпака Великому залу Національної музичної академії України.

Організатори Пасхальної асамблеї повідомили, що майже абсолютно всі заходи будуть безкоштовними за винятком декількох концертів, в тому числі у Національній опері, і закликали приходити усіх киян та гостей столиці.

Відкриття асамблеї відбудеться у Національному заповіднику “Софія Київська” 17 квітня о 15:00 духовним хоровим співом. Йому передуватимуть урочисті фанфари й Великодні передзвони храмів Києва.

Начальник науково-організаційного відділу Ольга Голинська розповіла, що Пасхальна асамблея є щорічним традиційним заходом, який ініціював ректор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковскього, доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України Володимир Рожок. Своєю чергою проректор з виховної, творчої роботи та міжнародних зв'язків НМАУ, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України Леся Олійник розповіла, що за роки проведення асамблеї, захід перетворився на загальноосвітню і загальномистецьку культурну подію України, тому участь у заходах беруть участь представники майже усіх регіонів України.

“Ми хочемо висловити велику вдячність людям, які розуміють необхідність і важливість цього заходу, тому що захід справді унікальний. Завжди починаються після світлого Воскресіння, і починаються фанфарами, які лунають з балюстради Національної музичної академії України. А після цього о 15:00 починаються хорові концерти прекрасних хорових колективів і далі вже дзвонарі майже усіх храмів Києва сповіщають про те, що наступає міжнародна Пасхальна асамблея”, - відзначила Олійник.

Водночас вона подякувала районним, міським, обласним держадміністраціям та мистецько-культурним установам різних міст України, які змогли знайти можливість профінасувати приїзд до Києва своїх колективів.

“Це дуже важливо, тому що, на превеликий жаль, Міністерство культури України не виділило жодної копійки на цей захід”, - сказала Олійник.

Також вона звернула увагу на співпрацю з посольствами іноземних країн, акредитованих в Україні. До проведення Пасхальної асамблеї долучилися посольства Італії, Узбекистану, Швейцарії, Литви та Угорщини. В рамках асамблеї очікуються виступи творчих виконавців та колективів цих країн. Окрім того, народна артистка України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії мистецтв України Леся Дичко відзначила, що цьогоріч Пасхальна асамблея є ретельно продуманим заходом.

“Асамблея – це радість. Асамблея – це все ж таки безкоштовно на такому високому рівні. Це дійсно -наше завоювання, таке велике прекрасне завоювання”, - сказала вона.

Дичко розповіла, що особисто прослухала виступи хорів, які запросила для участі в заходах зазначеної події. Ці хори вже встигли отримати перемоги на різноманітних конкурсах у різних містах України, а деякі - і за кордоном. З тим, що на фестиваль запрошені справді блискучі хори, погодився заслужений діяч мистецтв України Олександр Тарасенко.

“Повністю можна стверджувати, що це наполовину хоровий фестиваль”, - сказав він.

Тарасенко зазначив, що в рамках асамблеї виступатиме багато студентських хорів. В рамках Пасхальної асамблеї буде вшановано пам’ять видатних українців – діячів музичної культури, народних артистів, професорів Анатолія Авдієвського, Дмитра Гнатюка та Олега Кудряшова. Увагу шанувальників музики привернуть монографічні концерти: “Літургія” Євгена Станковича, “Українська духовна музика XXI століття: Володимир Рунчак”, “Песни безвременья” Георгія Свиридова, “Реквієм“ Вольфганга Амадея Моцарта, “Літургія Святого Іоанна Золотоустого” Якова Яциневича, симфонічна музика Людвіга ван Бетховена.

Заходи проходитимуть на багатьох концертних майданчиках і в храмах Києва. Мистецьке свято відбуватиметься під патронатом Українських Православних Церков за сприяння Національної академії мистецтв України і творчих спілок.