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У Києві відбудеться Всеукраїнський фестиваль писанок
6 квітня 2017, 09:30 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Всеукраїнський фестиваль писанки пройде в історичному центрі Києва, на просторі між Софією Київською і Михайлівським Золотоверхим монастирем. Фестиваль триватиме з 8 до 23 квітня, повідомляє УНІАН-релігії.
Захід покликаний підтримати та популяризувати українські народні традиції, сприяти розвитку народного мистецтва, вивченню культури та історії українського народу на прикладі феномену писанок.
Цього року на Софійській площі покажуть рекордну кількість мега-писанок - 858 штук. 374 з них будуть розписані українськими художниками в авторському стилі - їх розмістять на Софійській площі.
На Михайлівській площі будуть виставлені інші писанки, що представляють традиційні розписи регіонів України, а також розписані дітьми. Тут же буде зона дитячих розваг. Також на території великоднього містечка буде представлена Всеукраїнська колекцію великодніх писанок, яка нараховує 25 тис. експонатів.
На Володимирському проїзді буде проходити Великодній ярмарок та Ярмарок садівництва. А в парку "Володимирська гірка" розміститься лаунж-зона, зона майстер-класів, ярмарок живопису і хенд-мейду.
Всі бажаючі можуть приєднатися до заходу, отримати заготовку яйця зі склопластику й акрилові фарби. Відтепер заготівля яєць буде відповідати світовим стандартам краси, але не писанок, а жіночої - 90-60-90 - з яких 90 см висота 60 см ширина.
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