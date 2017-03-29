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Пам’ятник святому князю Володимиру у Києві перефарбують у квітні
1 квітня 2017, 17:04 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій у квітні 2017 року планує провести роботи з очищення та перефарбування пам’ятника святому князю Володимиру Великому. Про це повідомила Генеральний директор Центру Ірина Прокопенко, передає Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на електронне видання «Вечірній Київ».
Вже цього тижня Центр за підтримки Шевченківського району розпочне роботи з очищення монументу від фарби.
Нагадаємо, пам’ятник святому князю Володимиру Великому, що встановлений на Володимирській гірці у центрі Києва, з вересня минулого року залишався нечищеним від фарби після паплюження вандалами. Пояснюючи, чому монумент не вдалося раніше почистити, співробітники Центру вказали на серйозні пошкодження антикорозійного покриття пам‘ятки від червоної фарби, що взимку неможливо відреставрувати.
Технологія ремонтно-реставраційних робіт передбачає проведення робіт при стабільній температурі повітря від +8С (вночі) до +30С і вологості не більше 80% – пояснили у Центрі з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій.
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