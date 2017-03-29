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У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові вперше за 100 років прозвучав орган
1 квітня 2017, 16:40 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові (колишній костел єзуїтів) вперше за сто років прозвучав орган.
В рамках Міжнародного фестивалю органної та камерної музики у Львові у храмі на органі грав головний органіст катедрального собору канторум Базельланд у Швейцарії Ілля Вьольмі, повідомляє "ZAXID.NET".
Для концерту у храм спеціально привезли цифровий орган, який заберуть після виступу. «У нас є свій орган, якому кілька сотень років, але він наразі не працює. Для концерту спеціально привезли інструмент. У такий спосіб ми зможемо відтворити ту атмосферу, яка раніше тут була», – розповів настоятель храму святих апостолів Петра і Павла Степан Сус.
За словами директора Міжнародного фестивалю органної та камерної музики у Львові Тараса Різняка, фестиваль має привернути увагу до органної музики у Львові та до реставрації музичних інструментів.
«Ми хочемо залучити меценатів до відновлення органів у Львові. У місті є чимало органістів, але лише одна концертна локація – Львівський будинок органної та камерної музики. Щодо органу у Гарнізонному храмі, то насправді треба зважити, чи варто його реставрувати, чи простіше купити новий. Наші польські колеги нам розповіли, що вживаний орган коштує близько 6 мільйонів гривень, реставрувати старий інструмент буде дорожче», – розповів Тарас Різняк.
Загалом у Львові є чотири діючі органи – у Львівському музеї історії релігії, Костелі святого Антонія, Львівському будинку органної та камерної музики та латинському кафедральному соборі у центрі міста.
Нагадаємо, 30 березня, у Львові розпочався Другий Міжнародний фестиваль органної та камерної музики. Фестиваль триватиме до 8 квітня, вхід на усі заходи безкоштовний.
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