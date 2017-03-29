Полтавський священик започаткував радіопрограму "Піп & People"

31 березня 2017, 13:16 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Щочетверга рівно опівдні на "Блогер ФМ" буде виходити авторська програма отця Олександра Дедюхина, настоятеля церкви УПЦ Київського Патріархату, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Vpoltave.info.

"Раз на тиждень в ефірі БлогерФМ о. Олександр говоритиме з вами на різні теми віри і богослов'я, буде розвінчувати міфи і давати поради. Ну і музика, безумовно. Музика буде тільки схвалена настоятелем храму", – йдеться на Вloger.fm.


Петршу програму можна послухати тут.

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