Полтавський священик започаткував радіопрограму "Піп & People"

Щочетверга рівно опівдні на "Блогер ФМ" буде виходити авторська програма отця Олександра Дедюхина, настоятеля церкви УПЦ Київського Патріархату, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Vpoltave.info.

"Раз на тиждень в ефірі БлогерФМ о. Олександр говоритиме з вами на різні теми віри і богослов'я, буде розвінчувати міфи і давати поради. Ну і музика, безумовно. Музика буде тільки схвалена настоятелем храму", – йдеться на Вloger.fm.



Петршу програму можна послухати тут.