- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Полтавський священик започаткував радіопрограму "Піп & People"
31 березня 2017, 13:16 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Щочетверга рівно опівдні на "Блогер ФМ" буде виходити авторська програма отця Олександра Дедюхина, настоятеля церкви УПЦ Київського Патріархату, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Vpoltave.info.
"Раз на тиждень в ефірі БлогерФМ о. Олександр говоритиме з вами на різні теми віри і богослов'я, буде розвінчувати міфи і давати поради. Ну і музика, безумовно. Музика буде тільки схвалена настоятелем храму", – йдеться на Вloger.fm.
Петршу програму можна послухати тут.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Єпископа РКЦ Станіслава Падевського перепоховають в Україні | 31 березня 2017, 16:00 | РКЦ в Україні
У Луцьку – ДТП за участю нетверезого священика | 31 березня 2017, 15:23 | Надзвичайні ситуації
На Волині затримали вандала кладовищ | 31 березня 2017, 14:42 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Полтавський священик започаткував радіопрограму "Піп & People" | 31 березня 2017, 13:16 | Релігія та культура
РКЦ і надалі наполягатиме на поверненні їй костелу у Рівному | 31 березня 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 31 березня 2017, 17:08
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Останні коментарі
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко