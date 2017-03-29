Зруйновані церкви і костели. Біля Львова відриється унікальна фотовиставка

Історико-краєзнавчий музей Винник 2 квітня запрошує на відкриття виставки світлин польського письменника, публіциста і фотомитця Пьотра Дурака ”По обидва боки Бугу”.

Фотовиставка — це близько 60 фотографій зруйнованих церков на території Польщі та римо-католицьких костелів в Україні.

На їхньому прикладі фотомитець піднімає питання знищених сакральних об’єктів, повідомляє Музейний простір.

Виставка є результатом численних подорожей Польщею та Україною, під час яких фотографу вдалося дістатися до 58 забутих і закинутих церков у Польщі і до кількох десятків святинь в Україні. Їх розділяє символічний кордон — річка Буг, яку Пьотр Дурак у 2012 році пройшов на човні від витоків до гирла.

Пьотр Дурак – випускник полоністики і докторант літературознавства Ряшівського університету. Видав дві збірки поезій: „Віднайти себе” (2006), „Вітроломний” (2008), а також дві повісті: „Останній рік” (2007, 2009), „Велосипедні щоденники”(2011). Автор літературного блогу „Репортаж із туману”. 2007 року отримав почесну нагороду ім. Анджея і Брутуса Струмськіх за найцікавіший поетичний дебют Підкарпаття.Зараз працює редактором регіонального тижневика “Korso” і викладає у Вищій торговій школі в Радомі (філія в Мєльцу).Фотографією він захоплюється з 2008 року. Попри численні пропозиції, відмовляється брати участь у фотографічних конкурсах. Між іншими, отримав номінацію до нагороди Товариства локальної преси за найкращу фотографію в ЗМІ 2014 року. Його зачаровує складність малювання світлом — фотографує залишені копальні, бункери і підземелля Європи.

Про це інформує Музейний простір.