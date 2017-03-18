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Монумент із Десятьма заповідями Божими хочуть встановити у Рівному
22 березня 2017, 12:37 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Ініціювала встановлення пам’ятника міжцерковна рада Рівненщини, до якої входять представники різних релігійних конфесій. За задумом, він має об’єднати представників різних релігій до відзначення Реформації-500, сприяти морально-духовному розвитку Рівненщини.
Розташувати монумент планують біля школи №12 на розі вулиць Грушевського та Київської.
Громадський активіст, консультант представників міжцерковної ради Сергій Мусевич каже, що спочатку пам’ятник планували встановити в іншому місці. Але коли звернулися до нині покійного головного архітектора Рівного Сергія Семенця, то він їхні наміри змінив: «Ми хотіли встановити його при в’їзді з Києва з правої сторони. Але коли звернулися до головного архітектора, він нам порадив біля школи №12 на розі вулиць Київської та Грушевського. Ми зробили зйомку генплану. Вадим Недельський —архітектор — почав працювати над тим, щоб зробити кошторис і намалювати цей проект. І подали. І поговорили з Сергієм Паладійчуком, з мером, з депутатами, і побачили усну, надіюсь, і в майбутньому письмову, підтримку».
Сергій Мусевич обіцяє, що встановлювати пам’ятник будуть за кошти спонсорів. Втім, не будуть проти, якщо міськрада Рівного вирішить надати якусь суму з міського бюджету. Встановити монумент планують до кінця року.
Громадський активіст каже, що не думав, що інформація про пам’ятник викличе настільки великий галас, який піднявся у соцмережі Фейсбук, і що хтось буде проти його встановлення. При цьому зауважує, що проти пивбарів та інших майданчиків з розпивання алкогольних напоїв чомусь громадськість так активно не виступає, як проти монумента з Десятьма заповідями. Про це інформує radiotrek.rv.ua
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.