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У Кропивницькому відкриється виставка унікальних ікон в українському стилі
14 березня 2017, 09:02 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У Кропивницькому в галереї "Єлисаветград" 17 березня відкриється виставка художника Олександра Охапкіна. Про це повідомляє УНІАН-релігії.
Художник пише ікони, на яких зображує Богоматір, Ісуса і святих в українських костюмах. Каже, ці ікони - домашні. Так називають неканонічні картини, що зображують святих.
Олександр Охапкін народився в 1962 році на Житомирщині. Закінчив в 1982 році Дніпропетровське художнє училище, в 1990 році - Київський художній інститут (майстерня В.Шаталіна). Картини художника виставлялися на багатьох виставках в Україні та за кордоном - в Римі, Парижі, місті Ільвешайм (Німеччина).
Його твори зберігаються в фондах Спілки художників України, приватних колекціях Німеччини, Франції, США, Канади, Польщі, Італії та інших країн. Написані ним ікони прикрашають церкви України і церкву святого Володимира в Парижі.
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