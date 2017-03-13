У Кропивницькому відкриється виставка унікальних ікон в українському стилі

14 березня 2017, 09:02 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Кропивницькому в галереї "Єлисаветград" 17 березня відкриється виставка художника Олександра Охапкіна. Про це повідомляє УНІАН-релігії.

Художник пише ікони, на яких зображує Богоматір, Ісуса і святих в українських костюмах. Каже, ці ікони - домашні. Так називають неканонічні картини, що зображують святих. 

Олександр Охапкін народився в 1962 році на Житомирщині. Закінчив в 1982 році Дніпропетровське художнє училище, в 1990 році - Київський художній інститут (майстерня В.Шаталіна). Картини художника виставлялися на багатьох виставках в Україні та за кордоном - в Римі, Парижі, місті Ільвешайм (Німеччина).

Його твори зберігаються в фондах Спілки художників України, приватних колекціях Німеччини, Франції, США, Канади, Польщі, Італії та інших країн. Написані ним ікони прикрашають церкви України і церкву святого Володимира в Парижі.

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теги до статті:Олександр Охапкін,Українські ікони
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Останні коментарі

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:17

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