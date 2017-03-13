Священик з Тернопільщини п’ять років вишивав ночами Хресну дорогу

Настоятель церкви Святої Трійці зі села Дзвинячка Борщівського району Микола Сус вишив усі стації Хресної дороги. Виставку цієї роботи організували в Тернопільській обласній раді, повідомляє За Збручем.

Унікальна композиція складається з п’ятнадцяти частин. Автор твору священик Микола Сус каже, що таким чином хотів донести до людей значення подвигу Ісуса Христа.

«Хочу, щоб люди оглядали цю Хресну дорогу і прославляли Спасителя за те, що Він зробив заради кожного з нас. Хресна дорога має чотирнадцять стацій, але я вишив п’ятнадцять. Бо всі чотирнадцять – це повільна смерть на Голгофі, але якщо смертю все закінчується, то тоді не треба нічого. Я починав з п’ятнадцятої стації, яка означає перемогу Ісуса Христа. Вишивав Хресну дорогу Спасителя майже п’ять років переважно ночами. І в лютому цього року завершив», – розповідає отець Микола Сус.

У передпасхальний час така композиція особливо актуальна, – каже представниця спільноти «Матері в молитві» Ольга Макарова. Адже вишита «Хресна дорога» відтворює страждання Ісуса Христа.

«Хочеться, щоб Хресну дорогу Спасителя побачило якомога більше людей, бо цей твір допомагає нам побачити своїми очима шлях Ісуса на Голгофу, Його смерть і воскресіння. Нам треба нарешті зрозуміти, що насправді означає Пасха», – відзначає Ольга Макарова.

Автор вишитої Хресної дороги с священик Микола Сус каже, що найбільш важлива п’ятнадцята стація – Воскресіння Господнє. Це означає, що тяжка Хресна дорога Спасителя завершилася перемогою.

Зберігатиметься унікальна композиція у храмі села Дзвинячка Борщівського району.