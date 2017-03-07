У Люблинці створили ікону з... 106 тисяч сірників

Майстер Іван Семенюк подарував унікальний образ розп’яття Спасителя храму Великомученика і цілителя Пантелеймона УПЦ КП, що у селищі Люблинці Ковельського районного деканату з нагоди свята Торжества Православ’я.

Як розповів інформаційній службі Волинської єпархії УПЦ КП настоятель парафії протоєрей Матвій Олійник, ще рік тому митець взяв благословіння на створення ікони. І ось у першу неділю Великого посту душпастир під час Божественної Літургії освятив образ, який важить близько 10 кг. На його виготовлення пішло 106 тисяч сірників.

Надалі реліквія перебуватиме у церкві. За словами о. Матвія, планується виготовлення кивота для неї.