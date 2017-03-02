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Музей і монастир спільно розроблятимуть стратегію розвитку для Шевченківського Гаю у Львові
5 березня 2017, 10:12 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Монастир і музей розвиватимуться гармонійно та у співпраці. Львівський міськвиконком у п'ятницю, 3 березня, прийняв рішення про створення спільної Стратегії розвитку для Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський Гай) і Лаври, яка діє на території музею.
«Місто має унікальний музей, у якого патрони – і Климентій Шептицький, і Тарас Шевченко. І з благословенням Андрея Шептицького цей ареал отримав нове дихання, і серйозний поштовх для розвитку. Насправді, це одне із найулюбленіших місць для львів’ян та гостей нашого міста. І ми дійсно маємо унікальну ситуацію, коли є з одного боку музей, з іншого – сюди приходять і моляться в ті самі храми, які є музейними експонатами. І це дає їм життя. Безперечно, має бути спільна праця, має бути дуже велика робота», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.
Наразі монастир Свято-Іванівської Лаври запропонував допомогу музею у відновленні Михайлівської церкви із с. Тисовець. Монастир надасть матеріал для перекриття даху. А працівники музею відреставрують споруду.
Йдеться також і про збереження фресок, які виявили у нинішній адміністративній будівлі музею.
«Ми хотіли би, щоб цей адміністративний будинок, із якого по суті Лавра розпочиналась, став пам’яткою історії. І цвинтар є там монаший, старий, не той, що біля церкви. Там ще спочивають останки монахів, які нам невідомі. Відповідно, ми вирішили цей цвинтар відновити», – розповів настоятель Свято-Іванівської Лаври Юстин Бойко.
«Ще раніше ми розробляли стратегію розвитку музею на п’ять років. Тепер, враховуючи співпрацю з монастирем, цю стратегію ми відкоригуємо. У музею є три пріоритети. Перше, це збереження тих пам’яток, які є в нас на території. Їх є 110. Друге, це розвиток благоустрою музею – це доріжки, інфраструктура, побудова сучасного входу для покращення сервісу відвідувачів. І третє, це нарощування подій, які в нас відбуваються – культурних, розважальних, для діток майстер-класів», – зазначив директор Музею народної архітектури і побуту Роман Назаровець.
Стратегію розвитку музею представники духовного та культурного середовища міста розроблятимуть спільно. Презентувати її мають у першій половині травня. Про це інформує Zaxid.net.
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