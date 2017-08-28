Ураган Гарві знищив все, залишивши неушкодженою лише фігурку Діви Марії

Сім'я Рохас з Робстауну (США) під час буревію Гарві втратила у вогні все своє майно. Після того, як ураган пронісся через Техас, зчинивши пожежі, паводки та великі руйнування, і вщух, сім'я повернулася на родинне подвір'я і побачила жалюгідне видовище: всі три будинки вщент зруйновані вогнем.

У попелі вони знайшли єдину вцілілу річ – фігурку Діви Марії. Саме це, як стверджують Рохаси, дає їм надію.

"Дехто може звинувачувати Бога, дехто може звинувачувати ураган за рйунації, але єдине, що не можна зруйнувати - це священні речі", - заявила Наталі Рохас в інтрев'ю CNN.

"Як ви бачите, ця фігурка - єдина, що вціліло. Все, що я знайшла - це Діва Марія".

Відтепер сім'я вважатиме цю фігурку Богородиці запорукою того, що вони зможуть справитися з усіма викликами.

"Цініть те, що у вас є, слухайте попередження, обійміть своїх дітей і дякуйте Богові за день прожитий та моліться за кращий завтрашній день", - говорить Наталі Рохас.

Гарві став найпотужнішим буревієм на території США за останні 12 років.