Ураган Гарві знищив все, залишивши неушкодженою лише фігурку Діви Марії

29 серпня 2017, 12:20 | Чудо, зцілення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сім'я Рохас з Робстауну (США) під час буревію Гарві втратила у вогні все своє майно. Після того, як ураган пронісся через Техас, зчинивши пожежі, паводки та великі руйнування, і вщух, сім'я повернулася на родинне подвір'я і побачила жалюгідне видовище: всі три будинки вщент зруйновані вогнем.

У попелі вони знайшли єдину вцілілу річ –  фігурку Діви Марії. Саме це, як стверджують Рохаси, дає їм надію.

"Дехто може звинувачувати Бога, дехто може  звинувачувати ураган за рйунації, але єдине, що не можна зруйнувати - це священні речі", - заявила Наталі Рохас в  інтрев'ю  CNN.

"Як ви бачите, ця фігурка - єдина, що вціліло. Все, що я знайшла - це Діва Марія".

Відтепер сім'я вважатиме цю фігурку Богородиці запорукою того, що вони зможуть справитися з усіма викликами.

"Цініть те, що у вас є, слухайте попередження, обійміть своїх дітей і дякуйте  Богові за день прожитий та моліться за кращий завтрашній день", - говорить Наталі Рохас.

Гарві став найпотужнішим буревієм на території США за останні 12 років.

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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

      Бабло рулит.

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

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    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:52

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    • Pavel Kovalchuk | 29 серпня 2017, 15:44

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    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:40

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