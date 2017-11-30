У райцентрі на Волині рятують стародавний костел

3 грудня 2017, 10:34 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Камінь-Каширському відновлюють приміщення римо-католицького костелу св. Архістратига Михаїла. Там планують облаштувати музей, повідомляє V24.

Будівля зведена монахами-домініканцями за сприяння місцевих магнатів. У радянські роки споруда не використовувалася як культова: там був деревообробний завод, а згодом (до 2012-го) кондитерський цех.

Цього року Камінь-Каширська райрада викупила його у райспоживспілки під краєзнавчий музей. Нині триває ремонт даху колишнього костелу, це дозволить вберегти будівлю від руйнування.

Кошти на проект даху виділили з районної казни, а ремонті роботи проводять коштом субвенції з Держбюджету (170 тис. грн).

Монастир отців домініканів у Камені-Каширському звели у І-й половині ХVІІ століття волинський воєвода князь Адам-Олександр Сангушко Кошерський та його дружина Катерина Уханська. У письмових джерелах зустрічаються різні роки його заснування: 1628-ий, 1637-ий, 1641-ий.

 

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теги до статті:Реставрація монастирів
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    Останні коментарі

    • b111 | 3 грудня 2017, 12:36

      Та ні. Наші туди не поїдуть, Та й девочки там бородаті -фу. А старих куди поділи? https://diak-kuraev.livejournal.com/1839438.html ??? Виконають план напевно швидше.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:34

      Поэтому как минимум в одном Денисенко таки будет прав: Москве действительно доверять нельзя, при этом предусмотрительно забыв упомянуть, что и к нему самому тоже не может быть абсолютно никакого

    • Учкудук | 3 грудня 2017, 11:34

      В Новодевичий монастырь- там как раз новых девочек привезли.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:29

      Пока в церкви существует духовенство, под видом веры в Бога будет всегда насаждаться ЧИНОПОЧТАНИЕ и авторитаризм, потому что у духовенства абсолютно нет и не может быть никаких других целей как в

    • mischa | 3 грудня 2017, 09:51

      Ето не православие,а путинско-гундяевская сатанинская комунистическая секта.

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