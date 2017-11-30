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Патріарх Філарет виступив на захист місця, де хрестилися кияни
1 грудня 2017, 10:22 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх УПЦ КП Філарет звернувся з листом до Президента України Петра Порошенка та мера столицi Вiталiя Кличка з проханням захистити мiсця на Поштовiй площi, пов’язані з Хрещенням Руси-України. Про це повідомляє Куіvtoday.
У листі зазначено, що наступний рік — це річниця Великої події: 1030 років Хрещення Русі. І це ще велика радість та гарний привід вшанувати все, що пов’язане із літописними подіями Хрещення та має геополітичне значення для України, тому що свідчить про давнину нашого роду та витоки його духовності, які знаходяться саме тут – у Києві, а не в Севастополі чи то Новгороді, як намагається вдавати миру сусідня країна – агресор.
«До мене звернулась громада міста Києва та інших міст України, науковці та діячі культури, краєзнавці та археологи із проханням захистити визначне місце на мапі Києва, яке має відношення до хрещення киян, повергнення язичницьких бовванів князем Володимиром та візитів до княгині Ольги древлянських та візантійських послів» — зазначається у листі Патріарха.
Предстоятель також підкреслює, що стародавні події описані у літописах — Лаврентіївському, Іпатіївському, Львівському та інших. Основними ознаками міста є знаходження стародавнього Боричева узвоза, протікання Ручая – Почайни поблизу Подола та гавань в гирлі цієї річки, яка приймала судна. Це знакове місце було знайдено цього року під час археологічних розкопок під Поштовою площею, які здійснюються Центром археології Києва Інституту археології НАНУ.
Археологічні розкопки тривають з кінця 2014 року, в ході них також було знайдено прибережний квартал Києва XI-XII століття (митниця, портові склади, виробництво, дерев’яні вулиці тощо).
Предстоятель УПЦ КП Філарет також наголошує, що Комітет Верховної Ради з питань культури та духовності на своєму засіданні 8.11.2017 розглядав питання збереження знахідок під Поштовою площею та продовження археологічних розкопок, і рекомендував надати цьому місцю статус пам’ятки національного значення та створити на місці літописних подій Хрещення Русі Національний музей.
«Але зараз вчені та громадськість дуже занепокоєні тим, що розкопки припинено, а на визначному місці планується побудувати торговий центр, підлога якого знищить вже знайдені стародавні вулиці, провулки, якими наші предки йшли до місця свого Хрещення. Дуже просимо Вас з метою підтримки національних інтересів та з оглядом на велике суспільне значення сприяти створенню на базі знайдених археологічних артефактів на Поштовій площі Національного музею, в якому буде представлена справжня історія становлення міста Києва та нашої країни, у тому числі – велика духовна історія.» — зазначає Патріарх Філарет у своєму листі.
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